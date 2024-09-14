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ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki anlaşma!

Türkiye’nin resmi olarak tanımadığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin NATO’dan müttefimiz ABD ile imzaladığı askeri ve stratejik anlaşmaya göre iki ülke ortak tatbikatlar ve güvenlikte işbirliği yapacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 14 Eylül 2024
ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki anlaşma!

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Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) savunma ilişkilerini yeni bir stratejik anlaşmayla sağlamlaştırdı. Geçtiğimiz pazartesi günü, Lefkoşa'da düzenlenen resmi bir tören sırasında, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander ve Kıbrıs Savunma Bakanı Vassilis Palmas "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası"nı imzaladılar. Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen etkinliğe, GKRY Milli Savunma Genelkurmay Başkanı Korgeneral George Tsitsikosta ve ABD'nin Kıbrıs Büyükelçisi Julie Fisher katıldı. Yunan Katimerini gazetesine göre yeni imzalanan yol haritası, iki ülke arasındaki genişletilmiş iş birliğini, artan askeri eğitim, ortak eğitim tatbikatlarını ve lojistik desteği kapsıyor.

ORTAK GÜVENLİK HEDEFİ
Wallander, "Bu İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası, ortak güvenlik hedeflerimizi ilerletiyor ve ilişkilerimizin, özellikle son iki yılda, mükemmel gelişimini teyit ediyor" dedi. Savunma Bakanı Palmas da , "Bugünkü imza, ilişkilerimizi daha da geliştirme ve derinleştirme konusundaki kararlılığımızın güçlü bir göstergesidir" diye konuştu. Anlaşmanın askeri programları ve işbirlikli eğitimi geliştirmedeki önemini vurguladı.

ANLAŞMANIN İÇERİĞİ VE RUMLARA GETİRDİKLERİ
Güçlendirilmiş Askeri Bağlar: Anlaşma askeri iş birliğini resmileştiriyor ve güçlendiriyor. Bu da ABD ile daha fazla ortak tatbikat ve stratejik planlama yapılmasına yol açıyor.
Arttırılmış Güvenlik Desteği: GKRY, ABD'nin askeri uzmanlığına ve kaynaklarına daha fazla erişim kazanıyor ve bu da savunma yeteneklerini güçlendiriyor.
Daha Geniş Bölgesel Etki: ABD ile bağların güçlendirilmesi, GKRY'nin Doğu Akdeniz'de önemli bir aktör olarak rolünü sağlamlaştıracak ve onu Batı'nın güvenlik çıkarlarıyla daha yakın bir konuma getirecek.
Sürekli Eğitim Fırsatları: Anlaşma, Kıbrıs güçlerinin IMET gibi ABD eğitim programlarına katılmaları için daha fazla fırsat sağlıyor.
Ekonomik ve Diplomatik Faydalar: Güçlendirilen işbirliği, ABD'nin desteğinin ve yatırımlarının artmasına yol açabilir ve GKRY'nin AB içindeki ve uluslararası alandaki diplomatik konumunu iyileştirebilir.
Stratejik Konumlanma: GKRY'nin stratejik konumu daha da güçlendirilecek ve bölgesel güvenlik ve istikrardaki rolü güçlendirilecektir.

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