ABD için kara leke! Bernie Sanders’ten Gazze açıklaması: Yaşananlar insan yapımı bir kabus

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Senato'da yaptığı konuşmada, Gazze'ye insani yardımın ulaşmasının engellenmesine ilişkin sert açıklamalar yaptı.

Bağımsız senatör Sanders, "Dünyanın her yerinden insanların düşündüğü, şaşkınlığa uğradığı fakat garip bir sebepten dolayı bu ülkenin başkentinde ya da Kongrenin koridorlarında çok az tartışılan bir konuda konuşmak istiyorum. İsrail'in (Gazze'ye) tüm yardımı kesmesi, toplu aç bırakma ve ölümün yavaş ve zalim sürecidir. Bu metodiktir, kasıtlıdır. Gazze'de yaşananlar insan yapımı bir kabus. Dünyanın ortak vicdanında kalıcı bir leke olacaktır. Tarih, buna izin verdiğimizi asla unutmayacak. Çünkü zulmü mümkün kıldık" dedi.