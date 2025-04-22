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ABD bir facianın daha eşiğinden döndü! 282 yolcu son anda kurtuldu

ABD bir uçak faciası ile daha gündemde. Florida’dan Atlanta’ya gitmek üzere kalkışa hazırlanan Delta Air Lines’a ait A330 tip yolcu uçağını kalkışa hazırlanırken motorlarından biri alev aldı. 282 yolcu ve 12 mürettebat son anda kurtuldu.

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 08:57 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 09:12
ABD bir facianın daha eşiğinden döndü! 282 yolcu son anda kurtuldu

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ABD bir uçak faciasının daha eşiğinden döndü. Delta Air Lines'a ait Airbus A330 tipi bir yolcu uçağı, Florida'daki Orlando Uluslararası Havalimanı'ndan Atlanta'ya kalkışa hazırlanırken motorlarından birinde yangın çıktı.

ABD bir facianın daha eşiğinden döndü!

UÇAĞIN MOTORU ALEV ALDI YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Olay, uçağın kapıdan ayrılmasından kısa bir süre sonra, yerel saatle 11:15 civarında meydana geldi. Uçakta bulunan 282 yolcu ve 12 mürettebat, acil durum kaydırakları kullanılarak tahliye edildi ve herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

ABD'de uçak faciası, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüABD'de uçak faciası, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

BU KAÇINCI KAZA?

Federal Havacılık İdaresi (FAA), yangının nedenini araştırmak üzere inceleme başlattı. Delta Havayolları, bakım ekiplerinin uçağı inceleyeceğini ve etkilenen yolcuların varış noktalarına ulaşabilmeleri için ek uçaklar tahsis edileceğini açıkladı.

ABD'de uçak faciası, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüABD'de uçak faciası, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Orlando Havalimanı yetkilileri, yangının apron alanında meydana geldiğini ve havaalanının kurtarma ve yangınla mücadele biriminin hızla müdahale ettiğini belirtti.

Bu olay, ABD'de son dönemde yaşanan bir dizi havacılık güvenliği vakasının sonuncusu olarak dikkat çekiyor.

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