Camp East Montana'da Aralık 2025'te Guatemalalı bir göçmen sağlık sorunları, Ocak ayında Kübalı bir göçmen arbede ve Nikaragualı bir göçmen intihar nedeniyle hayatını kaybetti.

Tesiste gözaltındaki birçok kişinin haftalarca avukatlarıyla iletişim kurma ve davalarıyla ilgili bilgi edinme hakkını kullanamadığı bildirildi.

Daha önceki denetim raporunda düzensiz göçmenlerin tıbbi durumlarının uygun takip edilemediği ve 50 günde en az 60 ihlalin belirlendiği kaydedilmişti.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi tarafından yayımlanan raporda, bu yıl yapılan diğer denetimlerde tespit edilen eksiklik sayısının en fazla 13 olduğu belirtildi.

ABD'nin Texas eyaletindeki Camp East Montana göçmen gözaltı merkezinde yapılan denetimde güç kullanımı, tıbbi bakım ve tesis güvenliği konularında en az 49 eksiklik tespit edildi.

ABD'nin Texas eyaletinde, ülkenin en büyük göçmen gözaltı merkezlerinden biri olan "Camp East Montana"da yapılan inceleme, güç kullanımı, tıbbi bakım ve tesis güvenliği gibi konularda en az 49 "eksiklik" olduğunu ortaya koydu.

GÖÇMEN GÖZALTI TESİSİNDE SKANDAL

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından, daha önce "ihlal" iddialarıyla gündeme gelen "Camp East Montana"ya ilişkin denetim raporu yayımlandı.

Ulusal standartlara göre tesiste en az 49 "eksiklik" olduğunun tespit edildiği belirtilen raporda, bu eksikliklerin, güç kullanımı ve tıbbi bakımın yanı sıra tesis güvenliği gibi konularla alakalı olduğu kaydedildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde ise, bu yıl yapılan diğer denetimlerde tespit edilen eksiklik sayısının en fazla 13 olduğu belirtilerek, "Camp East Montana"daki durum için "olağan dışı" yorumu yapıldı.

"CAMP EAST MONTANA" GÖZALTI TESİSİ

ABD'nin Texas eyaletindeki "Camp East Montana" gözaltı tesisi, daha önce de federal standartların ihlal edildiğine yönelik iddialarla gündeme gelmişti.

WP'nin 16 Eylül 2025'te elde ettiği denetim raporunda, Camp East Montana'da bazı düzensiz göçmenlerin tıbbi durumlarının uygun şekilde takip edilemediği ve tedaviden mahrum kaldıkları, gardiyanların ve gözaltındakilerin güvenliğini sağlamak için temel prosedürlerin bulunmadığı belirtilmişti.

Gözaltındaki birçok kişinin haftalarca avukatlarıyla iletişim kurma, davalarıyla ilgili bilgi edinme veya şikayette bulunma hakkını kullanamadıklarına işaret edilen raporda, tesiste 50 günde en az 60 ihlalin belirlendiği bildirilmişti.

Tesiste Guatemalalı bir göçmen Aralık 2025'te sağlık sorunları nedeniyle, Kübalı bir göçmen ocakta gardiyanlarla yaşadığı arbedede hayatını kaybetmiş, Nikaragualı bir göçmenin de ocakta intihar ettiği belirlenmişti.