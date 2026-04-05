Yapay zekâ platformları İran'ın saldırılarını New York Times ve CNN kaynaklı olarak doğrularken, İsrail'in saldırılarını aynı kaynaklarda yer alsa bile 'iddia' ve 'spekülasyon' olarak nitelendiriyor.

ABD merkezli yapay zekâ platformları ChatGPT, Grok, Gemini ve Meta AI, İsrail'in savaş suçlarına dair sorularda New York Times ve CNN gibi kaynakları referans gösterse bile İsrail'i özne olarak belirtmekten kaçınıyor.

ABD'li teknoloji firmalarının İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023-10 Ekim 2025 arasında yürüttüğü soykırıma birçok farklı şekilde destek verdiği defalarca kez belgelendi. Sabah'tan Selçuk Eren'in haberine göre; Bu firmalar, İsrail işgal ordusuna sadece yazılım-donanım hizmeti sunmuyor, aynı zamanda Filistinlilerin telefonlarının dinlenmesi, mesajlarının okunması, konumlarının belirlenmesi gibi destekler de sağlıyor. İsrail'in birçok sivil katliamını yaparken ABD merkezli firmaların geliştirdiği yapay zekâdan faydalandığı biliniyor.

Örneğin ABD merkezli yazılım şirketi Palantir'in müşterileri arasında İsrail Savunma Kuvvetleri de var. Ya da İsrail ordusunun, Gazze'de hedef tespiti ve önceliklendirmede Lavender ve Where's Daddy gibi yapay zekâ sistemlerini yoğun biçimde kullandığı basına yansıdı.

GÜVENİLİR KAYNAK OYUNU

Yapay zekâ firmalarının İsrail'e sunduğu hizmetler bunlarla da sınırlı değil. ChatGPT, Grok, Gemini, Meta AI gibi çok sayıda site son günlerde İsrail'e güvenilir kaynak kalkanı da oluşturuyor. İsrail'in işlediği her bir savaş suçunu şu yöntemle örtbas ediyorlar:

Yukarıda belirttiğimiz yapay zekâ siteleri ya da uygulamaları birçok soruya verdiği cevapta New York Times, CNN, BBC, Guardian gibi yayın kuruluşlarını "güvenilir kaynak" olarak gösteriyor.

Örneğin "İran, Tel Aviv'de sivilleri yaraladı mı?" şeklindeki bir soruyu, NYT ve CNN'den alıntılar yaparak anında doğruluyor.

Ancak aynı yapay zekâlar, söz konusu İsrail olduğunda bilgi New York Times ve CNN gibi kaynaklarda olsa bile, "İddia, kanıtlanmamış bilgi, spekülasyon" gibi ifadeleri kullanıyor.

Örneğin, "Gazze'de çadırları İsrail mi vurdu?" diye sorulduğunda bunun cevabı NYT ve CNN'de açıkça İsrail olarak belirtilse bile, yapay zekâ direkt "İsrail" demiyor.

Yani yapay zekâ özne olarak, katil olarak ve asıl suçlu olarak İsrail'i her türlü saklıyor.

Ya da yanda verdiğimiz "İsrail ordusu, Lübnan'daki Hıristiyanlardan Müslümanları saklamamalarını istedi" şeklindeki haberimizin orijinal kaynağı New York Times.

Ancak bu haberin linkini söz konusu yapay zekâ sitelerine atıp özetlemesini istediğimizde hiçbir şekilde İsrail'in Müslüman avına çıktığını belirtmiyor. Sadece Lübnan'da evlerini terk edenler gidecek yer bulmakta zorlanıyor gibi üstten bir detayla özeti geçiyor.

MÜSLÜMANLARI SAKLAMAYIN

Soysuzlar Çetesi filminde Nazi subayı Alman askerleri, evlerinde Yahudileri saklayanları cezalandırıyordu. Ya da Piyanist filminde hayatta kalan son Yahudilerden olan ana karakterin enkaz arasında bitik halde yürüdüğü bir sahne akıllara kazınmıştı. Hayat Güzeldir'de ise Yahudi baba, Nazilere karşı oğlunu korumak için türlü türlü oyunlara başvuruyordu.

Bunlar İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilere karşı Almanya'nın uyguladığı katliamlara dair çekilen bazı Hollywood filmlerinden alıntılar... Dünya yıllarca bu filmler üzerinden İsraillilerle empati yaptı. Ancak aynı İsrail devleti 7 Ekim 2023'ten bu yana Ortadoğu'da tüm bu filmlerdekilerin gerçeklerini yapıyor ve dünya sadece izliyor... ABD merkezli New York Times gazetesinde yayınlanan bir haber akıllara Soysuzlar Çetesi filmini getirdi.

Habere göre İsrail işgal ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerdeki Müslümanları sürgün ediyor. Sınırdan itibaren oluşturdukları 20 kilometrelik alanda kalan Hıristiyan ya da Dürzi ailelere ise dokunmuyorlar. Gazeteye konuşan bazı Hıristiyan ve Dürzi aileler, "İsrail ordusu bizi aradı ve 'Size dokunmayacağız, ama yaşadığınız yerlerden Müslümanları uzaklaştırın' dediler" sözleriyle İsrail işgal askerlerinin Müslüman avına çıktıklarını aktardı.

HOLOKOST FİLMİ DEĞİL GERÇEKLER

Hiçbir suçu olmamasına rağmen bir yılı aşkın süredir İsrail'in esir tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin enkazlar arasında tek başına işgal tanklarına doğru yürüyüşü Filistin'in direnişinin simgelerinden biri oldu.