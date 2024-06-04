ABD duyurdu: Ateşkes teklifini BMGK’de destekleyecek

ABD'nin bugün üye ülkelerin müzakere etmesi için Gazze 'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını destekleme niyetiyle bir karar tasarısı sunduğunu bildiren Greenfield, bölgede de olmak üzere bazı lider ve hükümetlerin Biden'ın duyurduğu teklifi desteklediğine dikkati çekti.

Greenfield, BMGK üyelerinin de bu teklifin uygulanmasını desteklemeleri çağrısında bulundu.

Teklifin hızlı bir şekilde uygulanmasının hemen ateşkes, esirlerin serbest bırakılması, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyine dönmesi, krizin sonlandırılması için yol haritası oluşturulması ve uluslararası destekli yeniden inşa planının önünün açılmasını sağlayacağını ifade eden Greenfield, "Nihai olarak da İsrail'in güvenliğini ve Gazzeli sivillerin rahatlamasını sağlayacak şekilde savaşın sonlanmasına yol açacak." değerlendirmesinde bulundu.

Greenfield, BMGK'nin Hamas'ın teklifi kabul etmesi konusunda ısrarcı olması gerektiğini belirterek, "Konsey üyeleri bu fırsatı kaçırmamalı. Tek bir sesle konuşarak teklifi desteklemeliyiz." ifadelerini kullandı.