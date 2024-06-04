İsrail Refah’ta drone ile insan avlıyor! Belediye Başkanı Ahmed Es Sufi’den dünyaya çağrı: Burada durum çok kötü

"TIBBİ MALZEME, YEMEK VE SU YOK"
Sınır kapısının kapanmasıyla birlikte durumun oldukça kritik bir hale geldiğini belirten Es Sufi, "Refah sınırının da kapatılması sebebiyle vatandaşlarımız zor durumda. Tıbbi malzeme, yemek ve su eksikliği problemleri yaşıyoruz. Şehirdeki hastanelerimiz kapatıldı. Yaralı insanlarımızı götürebilecek tesislerimiz yok. Bu kişileri sadece Han Yunus bölgesinin doğusunda bulunan bir hastaneye götürebiliyoruz. Bu hastane Gazze şeridinin güneyinde çalışan tek hastane" şeklinde konuştu.
"TÜRK KARDEŞLERİMİZDEN YARDIM İSTİYORUZ"
Gazze'nin dünyanın gözü önünde İsrail vahşetine maruz kaldığını söyleyen Es Sufi, sözlerine şu şekilde devam etti:
Biz bu katliamın sona erdirilmesi ve Türk kardeşlerimizin Filistin halkına yardım etmesi çağrısında bulunuyoruz. En yakın zamanda ateşkes ilan edilmesini ve refah sınır kapısının açılarak başta tıbbi yardımlar olmak üzere Gazze şeridinde yaşayan Filistinlilere yardımların ulaştırılmasını istiyoruz. Yaralıların tedavi görmesi için hastanelerin yeniden açılmasını istiyoruz. Burada durum çok kötü, insanlarımız bütün dünyanın gözleri önünde öldürülüyor.