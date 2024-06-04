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İsrail Refah’ta drone ile insan avlıyor! Belediye Başkanı Ahmed Es Sufi’den dünyaya çağrı: Burada durum çok kötü

Gazze’nin güneyindeki Refah’ta İsrail işgali devam ediyor. Refah Belediye Başkanı Ahmed Es Sufi, günlerdir Refah’ın üzerinde İsrail dronelarının uçtuğunu ve sokakta gördüğü kişilere ateş açtığını söyledi. Refah’ta tıbbi malzeme, yemek ve su eksikliği problemleri yaşandığını belirten Es Sufi, “Burada durum çok kötü, insanlarımız bütün dünyanın gözleri önünde öldürülüyor." dedi.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 09:17 Güncelleme 04 Haziran 2024, 09:38
İsrail Refah’ta drone ile insan avlıyor! Belediye Başkanı Ahmed Es Sufi’den dünyaya çağrı: Burada durum çok kötü

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İsrail ordusu Gazze'nin güneyinde bir buçuk milyondan fazla Filistinli sivilin sığındığı Refah'ta saldırılara devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İsrail'in çadır kente düzenlediği ve 45 sivilin diri diri yanarak can verdiği saldırının ardından çok sayıda sivil Refah'tan ayrıldı.

İsrail'in 7 Mayıs'ta kara saldırısı başlattığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden çok sayıda Filistinli göç etmek zorunda kaldı. Göç sonrası Cadde ve sokaklar boş kaldı, Refah hayalet kente döndü.İsrail'in 7 Mayıs'ta kara saldırısı başlattığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden çok sayıda Filistinli göç etmek zorunda kaldı. Göç sonrası Cadde ve sokaklar boş kaldı, Refah hayalet kente döndü.

REFAH BELEDİYE BAŞKANI ES SUFİ: İSRAİL BÜTÜN YÜKSEK BİNALARI BOMBALADI

Refah kentinin belediye başkanı Ahmed Es Sufi Sabah'a konuştu ve şehrin İsrail ordusu tarafından ablukaya alındığını söyledi.

Refah sokaklarının üzerinde İsrail dronelarının uçtuğunu söyleyen Es Sufi şu şekilde konuştu:

Refah bölgesinin karadan işgalinin 24.günü (röportajın yapıldığı gün itibariyle) İsrail ordusu 'Philadelphia koridoru'nun ortasına ulaştı ve şehirdeki bütün yüksek binaları bombaladı.

Refah belediye başkanı Ahmed Es Sufi Refah belediye başkanı Ahmed Es Sufi

Sokakların üzerinde dronelar uçuyor ve o an sokakta bulunan kişilere ateş açıyor. Vatandaşlarımızın çoğu Refah'taki bu katliamdan kaçıyor. Refah'ın doğu bölgesinde hava saldırılarından ve tank bombalamalarından dolayı yok olan birçok ev var. Birçok ölü ve yaralı var.

"TIBBİ MALZEME, YEMEK VE SU YOK"

Sınır kapısının kapanmasıyla birlikte durumun oldukça kritik bir hale geldiğini belirten Es Sufi, "Refah sınırının da kapatılması sebebiyle vatandaşlarımız zor durumda. Tıbbi malzeme, yemek ve su eksikliği problemleri yaşıyoruz. Şehirdeki hastanelerimiz kapatıldı. Yaralı insanlarımızı götürebilecek tesislerimiz yok. Bu kişileri sadece Han Yunus bölgesinin doğusunda bulunan bir hastaneye götürebiliyoruz. Bu hastane Gazze şeridinin güneyinde çalışan tek hastane" şeklinde konuştu.

"TÜRK KARDEŞLERİMİZDEN YARDIM İSTİYORUZ"

Gazze'nin dünyanın gözü önünde İsrail vahşetine maruz kaldığını söyleyen Es Sufi, sözlerine şu şekilde devam etti:

Biz bu katliamın sona erdirilmesi ve Türk kardeşlerimizin Filistin halkına yardım etmesi çağrısında bulunuyoruz. En yakın zamanda ateşkes ilan edilmesini ve refah sınır kapısının açılarak başta tıbbi yardımlar olmak üzere Gazze şeridinde yaşayan Filistinlilere yardımların ulaştırılmasını istiyoruz. Yaralıların tedavi görmesi için hastanelerin yeniden açılmasını istiyoruz. Burada durum çok kötü, insanlarımız bütün dünyanın gözleri önünde öldürülüyor.

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