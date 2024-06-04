İsrail Refah’ta drone ile insan avlıyor! Belediye Başkanı Ahmed Es Sufi’den dünyaya çağrı: Burada durum çok kötü

İsrail ordusu Gazze 'nin güneyinde bir buçuk milyondan fazla Filistinli sivilin sığındığı Refah 'ta saldırılara devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İsrail'in çadır kente düzenlediği ve 45 sivilin diri diri yanarak can verdiği saldırının ardından çok sayıda sivil Refah'tan ayrıldı.

Sokakların üzerinde dronelar uçuyor ve o an sokakta bulunan kişilere ateş açıyor. Vatandaşlarımızın çoğu Refah'taki bu katliamdan kaçıyor. Refah'ın doğu bölgesinde hava saldırılarından ve tank bombalamalarından dolayı yok olan birçok ev var. Birçok ölü ve yaralı var.