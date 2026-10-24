Pew Araştırma Merkezi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bu yıl yaptığı güncel bir anketin sonuçlarını paylaştı.

Pew Araştırma Merkezi'nin yayımladığı son anket verileri, ABD 'deki Cumhuriyetçi Parti seçmenleri arasında soykırımcı İsrail yönetimine yönelik tarihî bir kuşak kırılması yaşandığını ortaya koydu. Filistin'deki katliamlar ve insanlık dışı saldırılar sürerken, 35 yaş altındaki genç Cumhuriyetçilerin soykırımcı İsrail hükümetine ve halkına yönelik olumsuz bakışı, ileri yaştaki parti tabanına kıyasla çarpıcı bir yükseliş gösterdi.

Siyonist rejime olumlu bakan gençlerin oranı %71'den %43'e kadar çakıldı. (Foto: AA)

GENÇLERDE İSRAİL HALKINA OLUMLU BAKIŞ %43'E GERİLEDİ

İsrail halkına yönelik tutumda da yaş grupları arasındaki uçurum derinleşiyor. 35 yaş altı genç Cumhuriyetçilerin sadece %43'ü İsrail halkına olumlu görüş bildirirken, 50 yaş ve üstü grupta bu oran %79'a ulaşıyor.

Araştırma, genç Cumhuriyetçilerin İsrail algısındaki hızlı gerilemeyi rakamlarla kanıtladı:

2019 yılı: 35 yaş altı genç Cumhuriyetçilerin İsrail halkına olumlu bakış oranı %71 seviyesindeydi.

Güncel durum: Aynı yaş grubunda bu oran %43'e kadar geriledi.

50 yaş üstü tablo: 2019'da %82 olan olumlu bakış oranı, bugün %79 ile yüksek seviyesini korumayı sürdürüyor.

İsrail halkına yönelik olumlu görüş bildirenlerin oranı ise 35 yaş altındaki Cumhuriyetçilerde yüzde 43, 50 yaş ve üstündekilerde yüzde 79 olarak kaydedildi.

Genç Cumhuriyetçilerin İsrail halkına yönelik olumlu görüşlerinde son yıllarda belirgin düşüş yaşandığına işaret edilen anket kapsamında, 2019'da bu oranın 35 yaş altındakilerde yüzde 71, 50 yaş ve üzerindekilerde ise yüzde 82 olduğu hatırlatıldı.