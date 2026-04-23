Varvaro, Daily Mail'e yaptığı açıklamada hiçbir yanlış yapmadığını, Seeking.com'da profili olmadığını ve iddiaların çılgın bir eski erkek arkadaş tarafından uydurulduğunu öne sürdü.

Robert B, Varvaro'nun kirasının yarısını, Aruba, İsviçre Alpleri ve İtalya gezilerinin masraflarını karşıladığını ve Varvaro'nun tüm mücevherlerini zengin sevgililerinden aldığını söylediğini belirtti.

Robert B adlı bir kişi, Varvaro'nun Hinge sitesinde tanıştığı üç aylık ilişki boyunca kendisine 40.000 dolar harcattığını İç Güvenlik Bakanlığı Müfettiş Genelliğine şikayet etti.

ABD terörle mücadele yetkilisi Julia Varvaro'nun lüks yaşam tarzını finanse etmek için bir tanışma sitesinde "sugar daddy" aradığı iddialarıyla çalkalanıyor. Varvaro hakkındaki iddialar dolayısıyla soruşturma altında.

29 yaşındaki terörle mücadeleden sorumlu müsteşar yardımcısı Julia Varvaro'nun, "Robert B" olarak tanımlanan yaşlı bir adamı, Hinge adlı tanışma sitesinde başlayan üç aylık bir ilişki sırasında kendisine 40.000 dolar harcamaya ikna ettiği iddia ediliyor. Bu iddia, "Robert B" tarafından İç Güvenlik Bakanlığı müfettiş genelliğine yapılan bir şikayette yer alıyor.

Şikayette, Varvaro'nun "Seeking.com" adlı flört sitesinde "Alessia" takma adıyla bir profili olduğu ve eşleştiği kişilere "çekici bir zarafet" sunduğu iddia ediliyor. Varvaro, lüks eşyalara olan düşkünlüğünün ABD için bir güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle şikayet edildi.

Seeking.com kendisini "Hayatınızı daha iyi hale getiren insanlarla tanışın" sloganıyla tanıtıyor. Seeking'in topluluk standartları uyarınca "karşılıklı fayda sağlayan" ilişki yapıları açıkça yasak görünse de internet sitesindeki ana videoda yaşlı bir adam ve genç bir kadın lüks bir araba kullanırken, şık restoranlarda yemek yerken ve sahil beldelerini ziyaret ederken gösteriliyor.

Robert, The Daily Mail’e yaptığı açıklamada, Varvaro’yu Aruba’ya birinci sınıf bir seyahate götürdüğünü — burada elinde “She’s Horny” yazılı bir pankartla görüntülendiğini — ancak Varvaro’nun daha sonra seçtiği tatil köyünden memnuniyetsizlik duyduğunu söylediğini iddia etti.

İngiliz Daily Mail'e göre profilde Varvaro'nun Instagram hesabındaki ile aynı fotoğraf kullanılmış ve Alessia "cilveli, eğlenceli ve seksi mekanlara düşkün" olarak tanımlanmış.