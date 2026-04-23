ABD bu skandalla çalkalanıyor: Terörle mücadele müsteşarı sugar daddy peşinde

ABD’de terörle mücadele yetkilisi Julia Varvaro hakkında “sugar daddy” iddialarıyla soruşturma başlatıldı. Varvaro'nun kendisini flört sitesinde cilveli, eğlenceli, seksi mekanlara düşkün" olarak tanımladığı belirtiliyor. Varvaro'nun flört sitesinde tanıştığı ve kendisinden yaşça büyük olan erkek arkadaşı Robert B., Varvaro'nun kendisini para için kullandığını belirterek şikayette bulundu.

  • ABD Terörle Mücadele Müsteşar Yardımcısı Julia Varvaro'nun tanışma sitelerinde yaşlı erkeklerden para karşılığı hediye aldığı iddiasıyla İç Güvenlik Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.
  • Robert B adlı bir kişi, Varvaro'nun Hinge sitesinde tanıştığı üç aylık ilişki boyunca kendisine 40.000 dolar harcattığını İç Güvenlik Bakanlığı Müfettiş Genelliğine şikayet etti.
  • Varvaro'nun Seeking.com sitesinde Alessia takma adıyla profil oluşturduğu ve eşleştiği kişilerden lüks tatiller, Cartier takıları ve pahalı çantalar aldığı iddia edildi.
  • Robert B, Varvaro'nun kirasının yarısını, Aruba, İsviçre Alpleri ve İtalya gezilerinin masraflarını karşıladığını ve Varvaro'nun tüm mücevherlerini zengin sevgililerinden aldığını söylediğini belirtti.
  • Varvaro, Daily Mail'e yaptığı açıklamada hiçbir yanlış yapmadığını, Seeking.com'da profili olmadığını ve iddiaların çılgın bir eski erkek arkadaş tarafından uydurulduğunu öne sürdü.

ABD terörle mücadele yetkilisi Julia Varvaro'nun lüks yaşam tarzını finanse etmek için bir tanışma sitesinde "sugar daddy" aradığı iddialarıyla çalkalanıyor. Varvaro hakkındaki iddialar dolayısıyla soruşturma altında.

ABD'DE SUGAR DADDY SKANDALI

29 yaşındaki terörle mücadeleden sorumlu müsteşar yardımcısı Julia Varvaro'nun, "Robert B" olarak tanımlanan yaşlı bir adamı, Hinge adlı tanışma sitesinde başlayan üç aylık bir ilişki sırasında kendisine 40.000 dolar harcamaya ikna ettiği iddia ediliyor. Bu iddia, "Robert B" tarafından İç Güvenlik Bakanlığı müfettiş genelliğine yapılan bir şikayette yer alıyor.

MÜSTEŞAR YARDIMCISI FLÖRT SİTELERİNDE

Şikayette, Varvaro'nun "Seeking.com" adlı flört sitesinde "Alessia" takma adıyla bir profili olduğu ve eşleştiği kişilere "çekici bir zarafet" sunduğu iddia ediliyor. Varvaro, lüks eşyalara olan düşkünlüğünün ABD için bir güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle şikayet edildi.

Seeking.com kendisini "Hayatınızı daha iyi hale getiren insanlarla tanışın" sloganıyla tanıtıyor. Seeking'in topluluk standartları uyarınca "karşılıklı fayda sağlayan" ilişki yapıları açıkça yasak görünse de internet sitesindeki ana videoda yaşlı bir adam ve genç bir kadın lüks bir araba kullanırken, şık restoranlarda yemek yerken ve sahil beldelerini ziyaret ederken gösteriliyor.

Robert, The Daily Mail’e yaptığı açıklamada, Varvaro’yu Aruba’ya birinci sınıf bir seyahate götürdüğünü — burada elinde “She’s Horny” yazılı bir pankartla görüntülendiğini — ancak Varvaro’nun daha sonra seçtiği tatil köyünden memnuniyetsizlik duyduğunu söylediğini iddia etti.

"CİLVELİ, EĞLENCELİ, SEKSİ MEKANLARA DÜŞKÜN"

İngiliz Daily Mail'e göre profilde Varvaro'nun Instagram hesabındaki ile aynı fotoğraf kullanılmış ve Alessia "cilveli, eğlenceli ve seksi mekanlara düşkün" olarak tanımlanmış.

Çift ayrıca Milano’ya pahalı bir tatile de gitti. Robert, burada bir alışveriş merkezine gittiklerini ve Varvaro’ya 3.500 dolarlık bordo bir Bottega çanta aldığını söyledi.

SUGAR DADDY'Sİ ŞİKAYET ETTİ

Robert B" tarafından sunulan şikayet dilekçesinde "Sugar daddy/ fuhuş ilişkisi istemediğimi söyledim; oysa tatiller, Cartier takıları, pahalı çantalar ve çeşitli alışveriş gezileri için 30.000–40.000 dolar harcamıştım. Bana, üniversite borcu olmadığını çünkü sugar daddylerin eğitim masraflarını karşıladığını söyledi." ifadeleri yer aldı.

BÜTÜN MASRAFLARINI KARŞILATTI

Rapora göre, boşanmış bir yönetici olduğu belirtilen "Robert B." adlı kişi, Varvaro'nun kirasının yarısını, Aruba, İsviçre Alpleri ve İtalya gezilerinin masraflarını karşılamış.

"PATRON PRENSES"

Raporda, ikilinin esrar içtiği iddia ediliyor. Varvaro, "Robert B."ye uyuşturucu testinin "üstünde" olduğunu söylediği ve kendisini "patron prenses" olarak tanımladığı görülüyor.

Robert B'nin ifadelerinde "Ayrıca bileklerinde ve kulaklarında bulunan 40.000 dolar değerindeki mücevherlerin tamamının zengin sevgililerinden aldığı ganimetler olduğunu bana doğrudan söyledi. Maddi sıkıntı içinde olduğuna ve davranışlarının güvenlik riski oluşturduğuna inanıyorum." sözleri de yer aldı.

Varvaro, Daily Mail'e yaptığı açıklamada hiçbir yanlış yapmadığını ve Seeking.com'da bir profili olmadığını söyledi. İddiaların "çılgın bir eski erkek arkadaş" tarafından uydurulduğunu öne sürdü.

Soruşturma, Donald Trump ailesinin Körfez ve Avrupa'daki iş faaliyetlerine nasıl dahil olduğuna dair daha geniş endişelerin ortasında yürütülüyor. The Wall Street Journal kısa süre önce, ABD başkanının çocukları tarafından yönetilen Trump Organization'ın, Gürcistan'ın Tiflis kentinde lüks bir gökdelen inşasında yer aldığını bildirmişti.

