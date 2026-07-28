Netanyahu Beyaz Saray'a arka kapıdan girdi: Trump ile kritik zirve! Görüşme öncesi büyük protesto

Netanyahu'nun İran ile yürütülen sürecin merkezinde yer almak istediğini belirten Trump, İran'ın nükleer silahlardan tamamen vazgeçtiğini resmi olarak taahhüt etmesi gerektiğinin altını çizdi.

"ANLAŞMA YAPMAK İÇİN EN UYGUN ZAMAN"

Trump, ABD'nin İran karşısında askeri ve diplomatik olarak son derece güçlü bir pozisyonda olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"İran, esasen nükleer silaha asla erişemeyeceğini kabul etmiş durumda ve şu an masaya oturup 'görüşüyoruz' diyorlar. Anlaşma yapmak için onlar adına en uygun zaman. Ancak bir uzlaşma sağlanamazsa geri döner ve yarım kalan işi tamamlarız. Yine de altyapılarını, enerji santrallerini ya da köprülerini hedef almak istemiyorum."

"KAZMA DAĞI'NI İMHA ETMEK ZORUNDA KALIRIZ"

Trump İran'ın nükleeri sakladığı iddia edilen Kazma Dağı konusunda ise "Dünyanın en iyi kameraları oraya odaklanmış durumda… Kazma'da neler olup bittiğini tam olarak biliyorum, bu büyük bir sorun değil. Nükleer tesislerini imha ettik ve bir anlaşmaya varamazsak Kazma Dağı'nı imha ederiz." ifadelerini kullandı.

"BİBİ'NİN SÖYLEMESİNE GEREK YOK"

Trump'a Netanyahu'nun şantiyede yapılan çalışmalar hakkında kendisiyle konuşup konuşmadığı sorulduğunda, "Bibi'nin bana bunu söylemesine gerek yok. Bibi bana bunu söylüyor çünkü benim bu işe dahil olmamı istiyor." diye yanıt verdi.

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