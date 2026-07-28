Netanyahu Beyaz Saray'a arka kapıdan girdi: Trump ile kritik zirve! Görüşme öncesi büyük protesto
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington'da bir araya geldi. Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleşen görüşmede Netanyahu'nun arka kapıdan alınması dikkat çekerken, bina önünde toplanan göstericiler İsrail Başbakanı'nı protesto etti. Görüşmenin "verimli ve olumlu" geçtiği açıklandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi.
Katil İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında "Beyaz Saray'dan randevu alamıyor" iddiaları konuşuluyordu.
ARKA KAPIDAN ALINDI
Beyaz Saray'da alınan olağanüstü güvenlik önlemleri ve Netanyahu'nun kameralardan uzak tutularak binaya "arka kapıdan" alınması dikkatlerden kaçmadı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ile hem Netanyahu hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki görüşmenin "verimli ve olumlu" geçtiğini belirtti.
Trump ile Netanyahu arasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
İsrail Başbakanlık Ofisinin paylaştığı fotoğraflara göre, Netanyahu-Trump görüşmesine ABD yönetiminden Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da aralarında bulunduğu üst düzey isimler katıldı.
NETANYAHU'YA PROTESTO
Öte yandan Beyaz Saray önünde toplanan kalabalık bir grup, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu protesto etti.
Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesinde Fox News yayınında açıklama yapmıştı.
Netanyahu'nun İran ile yürütülen sürecin merkezinde yer almak istediğini belirten Trump, İran'ın nükleer silahlardan tamamen vazgeçtiğini resmi olarak taahhüt etmesi gerektiğinin altını çizdi.
"ANLAŞMA YAPMAK İÇİN EN UYGUN ZAMAN"
Trump, ABD'nin İran karşısında askeri ve diplomatik olarak son derece güçlü bir pozisyonda olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"İran, esasen nükleer silaha asla erişemeyeceğini kabul etmiş durumda ve şu an masaya oturup 'görüşüyoruz' diyorlar. Anlaşma yapmak için onlar adına en uygun zaman. Ancak bir uzlaşma sağlanamazsa geri döner ve yarım kalan işi tamamlarız. Yine de altyapılarını, enerji santrallerini ya da köprülerini hedef almak istemiyorum."
"KAZMA DAĞI'NI İMHA ETMEK ZORUNDA KALIRIZ"
Trump İran'ın nükleeri sakladığı iddia edilen Kazma Dağı konusunda ise "Dünyanın en iyi kameraları oraya odaklanmış durumda… Kazma'da neler olup bittiğini tam olarak biliyorum, bu büyük bir sorun değil. Nükleer tesislerini imha ettik ve bir anlaşmaya varamazsak Kazma Dağı'nı imha ederiz." ifadelerini kullandı.
"BİBİ'NİN SÖYLEMESİNE GEREK YOK"
Trump'a Netanyahu'nun şantiyede yapılan çalışmalar hakkında kendisiyle konuşup konuşmadığı sorulduğunda, "Bibi'nin bana bunu söylemesine gerek yok. Bibi bana bunu söylüyor çünkü benim bu işe dahil olmamı istiyor." diye yanıt verdi.
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