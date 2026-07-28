BM'den KKTC'de güven artırıcı adım sözü: Guterres, Erhürman ile bir araya geldi

"Kıbrıs Türk halkının adil ve kalıcı bir çözüme yönelik güçlü iradesinin farkında olduğunuzu düşünüyorum. Güven yaratıcı önlemler konusunda üzerimize düşeni yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. 2004 ve 2017 yıllarında yaşanan deneyimlerden farklı olarak, bu kez ortak hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacak yeni ve gerçekçi bir metodoloji üzerinde çalışıyoruz."

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erhürman görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Guterres ve heyetini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve beraberindeki heyeti kabul etti.

"İki toplumun çözüm arayışına destek olmak amacıyla elimizden gelen her şeyi yapma kararlılığındayız. Bir çözümün aynı zamanda garantör ülkelerin katkısına da bağlı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, iki toplumun refahını ve çözüme ulaşma kararlılığını güçlendirecek her türlü katkıyı sağlamaya büyük önem veriyoruz."

BM Genel Sekreteri Guterres de görüşme öncesi yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

Erhürman Guterres'i kabul etti

Bugün önünde bulunan önemli fırsatların değerlendirilmesine katkı sağlayacak ve süreci ileriye taşıyacak her türlü çabayı desteklemeyi sürdüreceklerini ifade eden Guterres, Kıbrıs'ta olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, kabul sonrası çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada da Kıbrıslılar ile dayanışma içerisinde, garantörler ile sorunun çözümüne yardımcı olma kararlılığını vurgulayarak, her iki tarafın yararına olacak güven artırıcı önlemlerin geliştirilmesine katkı sağlayacaklarını söyledi.

RUM LİDER HRİSTODULİDİS İLE DE GÖRÜŞTÜ

Guterres, Kıbrıs ziyareti kapsamında bu sabah Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile de bir araya geldi.

Rum Başkanlık Sarayı'ndaki görüşmenin ardından Guterres yaptığı açıklamada, bölgedeki kaos ve bazı jeopolitik değişimlerin Kıbrıs'ı istenmeyen gelişmelerin merkezine aniden yerleştirebilme olasılığına karşın, çözüm için bir an varsa onun da şu an olduğunu dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs programı, ara bölgede Ledra Palace Hotel önünde yer alan BM anıtına çelenk koyma töreniyle devam etti.

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