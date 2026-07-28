Katz'dan Batı Şeria'ya müdahale talimatı! İran itirafı: "ABD izin vermedi" | Skandal Türkiye sözleri
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın enerji altyapısına saldırmak istediklerini ancak ABD'nin buna izin vermediğini açıklarken, Gazze'nin yüzde 70'ini yok ettiklerini itiraf etti. Katz, Türkiye ile ilgili ise skandal ifadeler kullandı. Katz ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'da bir mülteci kampının ele geçirilmesi ve Filistinlilerin zorla tahliye edilmesi için orduya talimat verdi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın enerji altyapısına yeni saldırılar düzenlemek istediklerini ancak ABD'nin onay vermediğini belirtti. Katz ayrıca, İsrail ordusuna işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir mülteci kampının ele geçirilmesi için hazırlık yapma talimatı verdi. Katz, Türkiye ile ilgili ise skandal ifadeler kullandı.
İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonuna konuşan Bakan Katz, İran'la gerilimin yanı sıra Lübnan ve Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdikleri yıkıma ilişkin konuştu.
TÜRKİYE'YE YÖNELİK SKANDAL SÖZLER
Katz "Erdoğan'ın bize karşı Suriye'yi güçlendirmesine izin vermeyeceğiz. İsrail'in çıkarlarını nasıl koruyacağımızı biliyoruz. Şu anda İsrail ile Türkiye arasında doğrudan bir askeri çatışma yok ve biz de böyle bir şeye girmek istemiyoruz. Biz korkmuyoruz" dedi. Katz'ın skandal ifadeleri şu şekilde:
"Biz çöken Hristiyan imparatorluğu değiliz. Kudüs, sizin Osmanlı İmparatorluğu'nu kurarken fethettiğiniz Konstantinopolis değildir. Biz buradayız sonsuza dek. Kudüs bizim. Kendimizi nasıl savunacağımızı biliriz ve güçlüyüz.
Bize bulaşmayın. Erdoğan'a tavsiyem, bize bulaşmaması ve İran'ın kendini koyduğu konuma düşmemesidir. Hala bunu önlemek için bolca alanı var. Bunun yerine, Türkiye'ye ve kendi işlerine bakmalı. Biz kendi çıkarlarımıza bakacağız ve böyle devam edeceğiz."
"ABD İRAN'A SALDIRMAMIZA İZİN VERMİYOR"
Katz, "İran'ın enerji altyapısına saldırılar düzenlemeyi çok istiyoruz ancak ABD, İran'ın komşu ülkelere saldırması ve küresel petrol krizini tetikleyeceği endişesiyle şu an buna onay vermiyor." ifadelerini kullandı.
İran'a saldırılar düzenleyen ABD savaş uçaklarının İsrail'deki askeri hava üslerinden havalandığını söyleyen Katz, "buna karşın İran'ın bölge ülkelerine karşılık vermesine rağmen İsrail'e caydırıcılıkları nedeniyle saldırı düzenleyemediğini" savundu.
"ABD'nin İran'da İsrail'den daha fazla çıkarı olduğunu" söyleyen Katz, İran'a son iki yıldaki saldırılarında 35 binin üzerinde füze ve bomba attıklarını, sonrasında "ABD'den bağımsız saldırılar gerçekleştirmeye hazır olduklarını" söyledi.
İRAN'DAN NETANYAHU'YA SUİKAST HAZIRLIĞI İDDİASI
İran'ın Netanyahu ve İsrailli üst düzey siyasi ve askeri yetkilileri hedef almaya çalıştığını öne süren Katz, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) söz konusu girişimleri önleme konusunda kritik rol üstlendiğini söyledi.
İsrail basını, Netanyahu'nun İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için sıkı ve alışılmadık tedbirler eşliğinde İsrail'den gizlice ayrıldığı bildirmişti.
"GAZZE'Yİ YOK ETTİK"
Bakan Katz, İsrail'in işgalini sürdürdüğü Lübnan, Suriye ve Gazze Şeridi'nden çekilmesi yönünde ABD'nin baskı yaptığı iddialarına dair de konuştu.
Katz, "Trump, İsrail'in Lübnan, Gazze ve Suriye'deki tampon bölgelerden çekilmeyeceğini anladı." ifadesini kullandı.
Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdikleri işgal ve yıkıma ilişkin Bakan Katz, sınır bölgesinde geçmişi yüzyıla dayanan 24 Lübnan köyünde 15 ile 20 bin arasında evi yıktıklarını söyledi.
Katz, Gazze Şeridi'nde sürdürdükleri işgalin boyutlarını ise "Gazze'yi yok ettik" sözleriyle itiraf etti.
Gazze'deki yıkıma ilişkin Katz, "Gazze'de sadece yerin altını değil bütün evleri de yok ediyoruz. Bugün Gazze'nin neredeyse yüzde 70'i yıkılmış durumda. Bugün Şucaiyye yok, Cibaliya yok." dedi.
İŞGAL ORDUSUNA BATI ŞERİA'YA BASKIN TALİMATI
Öte yandan Katz, orduya işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir mülteci kampının ele geçirilmesi için hazırlık yapma talimatı verdi.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Katz, İsrailli üst düzey askeri yetkililerle Batı Şeria'daki son durumu değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştirdi.
Katz orduya Batı Şeria'ya yönelik askeri saldırıların genişletilmesinin yanı sıra bölgedeki bir mülteci kampının ele geçirilmesi ve Filistinli sakinlerinin zorla tahliye edilmesi için hazırlık yapılması talimatını verdi.
BATI ŞERİA'DA NELER OLUYOR?
İsrail ordusu, 21 Ocak 2025'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kenti ve mülteci kampında başlattığı askeri "operasyonlarını" Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarını kapsayacak şekilde sürdürüyor.
Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin, Tulkerim, Cenin ve Nur Şems mülteci kamplarında altyapıyı ve yolları büyük ölçüde tahrip ettiğini, yüzlerce evi yıktığını ve Filistinlilere ait mülklere zarar verdiğini aktarıyor.
İsrail ordusu mülteci kamplarını kapatarak, Filistinlilerin kampa girişine engel oluyor ve evlerine gitmek isteyenlere gerçek mermiyle ateş açıyor.
Mayıs sonunda İsrail ordusu, Tulkerim ve Nur Şems kamplarındaki "operasyonlarını" 31 Temmuz'a kadar uzatma kararı almıştı.