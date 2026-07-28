İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın enerji altyapısına yeni saldırılar düzenlemek istediklerini ancak ABD'nin onay vermediğini belirtti. Katz ayrıca, İsrail ordusuna işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir mülteci kampının ele geçirilmesi için hazırlık yapma talimatı verdi. Katz, Türkiye ile ilgili ise skandal ifadeler kullandı.

Netanyahu ve Trump. Fotoğraflar: Takvim

TÜRKİYE'YE YÖNELİK SKANDAL SÖZLER

Katz "Erdoğan'ın bize karşı Suriye'yi güçlendirmesine izin vermeyeceğiz. İsrail'in çıkarlarını nasıl koruyacağımızı biliyoruz. Şu anda İsrail ile Türkiye arasında doğrudan bir askeri çatışma yok ve biz de böyle bir şeye girmek istemiyoruz. Biz korkmuyoruz" dedi. Katz'ın skandal ifadeleri şu şekilde:

"Biz çöken Hristiyan imparatorluğu değiliz. Kudüs, sizin Osmanlı İmparatorluğu'nu kurarken fethettiğiniz Konstantinopolis değildir. Biz buradayız sonsuza dek. Kudüs bizim. Kendimizi nasıl savunacağımızı biliriz ve güçlüyüz.

Bize bulaşmayın. Erdoğan'a tavsiyem, bize bulaşmaması ve İran'ın kendini koyduğu konuma düşmemesidir. Hala bunu önlemek için bolca alanı var. Bunun yerine, Türkiye'ye ve kendi işlerine bakmalı. Biz kendi çıkarlarımıza bakacağız ve böyle devam edeceğiz."

"ABD İRAN'A SALDIRMAMIZA İZİN VERMİYOR"

Katz, "İran'ın enerji altyapısına saldırılar düzenlemeyi çok istiyoruz ancak ABD, İran'ın komşu ülkelere saldırması ve küresel petrol krizini tetikleyeceği endişesiyle şu an buna onay vermiyor." ifadelerini kullandı.

İran'a saldırılar düzenleyen ABD savaş uçaklarının İsrail'deki askeri hava üslerinden havalandığını söyleyen Katz, "buna karşın İran'ın bölge ülkelerine karşılık vermesine rağmen İsrail'e caydırıcılıkları nedeniyle saldırı düzenleyemediğini" savundu.

"ABD'nin İran'da İsrail'den daha fazla çıkarı olduğunu" söyleyen Katz, İran'a son iki yıldaki saldırılarında 35 binin üzerinde füze ve bomba attıklarını, sonrasında "ABD'den bağımsız saldırılar gerçekleştirmeye hazır olduklarını" söyledi.

İRAN'DAN NETANYAHU'YA SUİKAST HAZIRLIĞI İDDİASI

İran'ın Netanyahu ve İsrailli üst düzey siyasi ve askeri yetkilileri hedef almaya çalıştığını öne süren Katz, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) söz konusu girişimleri önleme konusunda kritik rol üstlendiğini söyledi.

İsrail basını, Netanyahu'nun İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için sıkı ve alışılmadık tedbirler eşliğinde İsrail'den gizlice ayrıldığı bildirmişti.