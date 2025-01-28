Rumlardan Yunanistan’a şok: İsrail’e daha çok güveniyoruz

Palmas, üslerin ABD, Avrupa Birliği (AB), İsrail , Mısır, Ürdün ve GKRY ile dost diğer ülkelerin kullanımına açılacağını belirtirken, özellikle İsrail'in Baf'taki hava üssünde ayrıcalıklı bir konuma sahip olacağını vurguladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Yunanistan 'da yayın yapan RealNews gazetesine verdiği mülakatta, Baf'taki Andreas Papandreou Hava Üssü ve Mari (Tatlısu) bölgesinde yapımı devam eden Mari Deniz Üssü hakkında bilgi verdi.

GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas, ABD askeri heyetinin Baf'taki Andreas Papandreou Hava Üssü'nde yaptığı incelemeler sonucunda üssün NATO standartlarına uygun hale getirileceğini açıkladı. Palmas, projeye ilişkin 14 milyon avroluk maliyetin ABD tarafından karşılanacağını belirtti.

Yunanistan 'ın GKRY'yi desteklemesinin sınırlı olduğunu söyleyen Palmas, "Yunanlılar kardeşimiz olabilir ama İsrail bizim komşumuzdur. İsrailliler tamamen yanı başımızdadır. Üç dakika içinde Kıbrıs'a gelebilirler." ifadelerini kullandı.

GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas: ʺİsrail 3 dakikada Kıbrıs'a gelebilirʺ (Fotoğraf: AA)

PALMAS'TAN NATO ÇIKIŞI

GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas, üs konusundaki GKRY-ABD işbirliğinin NATO'dan daha fazla fayda sağlamayı hedeflediğini belirtti. Palmas, Palmas, "Amacımız ortaklarımızla, Amerikalılarla ve NATO'ya katılan diğer ülkelerle birlikte, NATO uygulamalarından ve politikalarından faydalanmaktır. NATO'ya tam üye olmayı başardığımızda daha da iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Baf'taki genişletilen hava üssü için kurulacak sistemlerinin Kıbrıs'ın tamamını içine alacak bir hava savunma şemsiyesi oluşturacağını aktaran Palmas, "Andreas Papandreou Hava Üssü'ndeki planın ana kısmı genişlemeyi içermektedir. Daha büyük uçakların uçabilmesi için kullanılan pistin genişletilmesinin yanı sıra daha büyük kontrol kulesi gibi bir dizi bina projesi var. Amaç daha fazla uçağı barındırabilmek, barışı koruma ve insani yardım misyonları için onları destekleyebilmektir." değerlendirmesini yaptı.