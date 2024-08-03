ABD, Husilere ait füze ve fırlatma rampasını imha etti: Yemen’de sıcak temaslar!

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ABD, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bir bölgede bir füze ve fırlatma rampasını imha ettiğini bildirdi.

CENTCOM, HUSİLERİN FÜZESİNİ İMHA ETTİ ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde ABD güçlerinin Husilerin kontrolündeki bölgede bir füze ve fırlatma rampasını imha ettiği belirtildi. Bu silahların ABD, koalisyon güçleri ve bölgedeki ticari gemiler için tehdit oluşturduğu savunulan açıklamada, ABD'nin bu eyleminin, seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları daha güvenli hale getirmek adına yapıldığı ifade edildi.