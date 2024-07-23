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ABD Başkanı Joe Biden, adaylıktan çekildi! Kamala Harris'i destekledi: Seçilirse ABD tarihinde bir ilk olacak

ABD Başkanı Biden, adaylıktan çekildi. Yardımcısı Kamala Harris’i desteklediğini bildirdi. Eski başkanlar ve bakanlar karşı çıksa da Haris’in şansının yüksek olduğu kaydedildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 07:01
ABD Başkanı Joe Biden, adaylıktan çekildi! Kamala Harris’i destekledi: Seçilirse ABD tarihinde bir ilk olacak

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ABD Başkanı Joe Biden'ın baskılara dayanamayıp 5 Kasım'daki seçim yarışından çekilmesi sonrası gözler, başkan yardımcılığı görevinde zayıf performans göstermekle eleştirilen Demokratlar'ın olası başkan adayı Kamala Harris'e (59) çevrildi. Demokrat Parti'de en fazla destek gören Harris'in, CBS News/YouGov anketine göre yüzde 48'le Trump'ın üç puan gerisinde olduğu belirtildi.

ANKETLER NE DİYOR!
Economist/YouGov anketine göre ise Harris'in seçimde Biden'dan da kötü bir sonuçla Trump'a yüzde 39 oy oranıyla kaybedeceği iddia edildi. Demokratlar'a yakın anket şirketi Bendixen&Amandi ise Harris'in Trump'ı yüzde 41'e karşı yüzde 42 oy oranıyla az farkla da olsa yenebileceğini bildirdi. Biden'ın açıklaması sonrası Demokrat Parti'de birçok ismin desteğini alan ve 60 milyon dolara yakın bağış toplayan Harris, "Niyetim adaylığı hak etmek ve kazanmak" diyerek başkanlık görevine talip olduğunu ilan etti.

2020'DE DENEMİŞTİ
ABD'nin ilk kadın başkanı olma şansını yakalayan Harris'in siyahiler ve kürtaj hakkını savunanlardan büyük destek alabileceği belirtildi. Jamaikalı bir baba ve Hindistanlı bir annenin çocuğu olan Harris, 2020'de de Demokratlar'ın başkan adaylığı için girişimde bulunmuş ancak yetersiz destek nedeniyle yarıştan çekilmişti.

Başkan veya başkan yardımcısı adaylığı için adı geçen Demokratlar arasında Bill Clinton'ın eşi Hillary Clinton, Barak Obama'nın eşi Michele Obama, Gretchen Whitmer, Gavin Newsom, Pete Buttigieg, Josh Shapiro, JB Pritzker ve Joe Manchin öne çıkıyor.

DELGELER KISKAÇTA
19-22 Ağustos'ta yapılacak parti kongresinde 3 bin 894 delegenin, başkan adayı için oy kullanacağı açıklandı. Kamala Harris destekçileri, şimdiden delege ve parti yöneticileriyle desteklerini almak üzere telefon trafiğine başladı.

TRUMP BAĞIŞ YAPMIŞ
ABD Başkan Adayı Donald Trump, Harris'i çok kolay yenebileceğini söyledi. Bu arada Trump'ın, 2011 ve 2013'te Kamala Harris'e California başsavcılığı için yürüttüğü kampanyalara 2 kez toplamda 6 bin dolar bağış yaptığı belirlendi.

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