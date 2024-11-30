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Soykırımcı ölüm yağdırıyor! Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir eve bombalı saldırı: 40 ölü

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda, 40'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 21:58 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 22:06
Soykırımcı ölüm yağdırıyor! Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya’da bir eve bombalı saldırı: 40 ölü

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Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Tel ez-Zater Mahallesi'nde "Arac" ailesine ait evi bombaladığını belirtti.

Basal, bu "korkunç katliamda" 40'tan fazla Filistinlinin öldüğünü ifade etti.

Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir eve bombalı saldırı: 40 ölü (AA)Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir eve bombalı saldırı: 40 ölü (AA)

İSRAİL'İN GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ FİLİSTİNLİLERİ GÖÇE ZORLAMA PLANI
Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de bu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bölge halkını göçe zorlayan İsrail ordusu, düzenlediği saldırılarla bir yandan hastaneleri hedef alıp sağlık personelini alıkoyarken, diğer yandan bölgeye tıbbi ve insani yardım girişine izin vermiyor.

Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir eve bombalı saldırı: 40 ölü (AA)Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir eve bombalı saldırı: 40 ölü (AA)

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generaller planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

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