ABD Başkanı Donald Trump 'Antifa' isimli grubu terör örgütü olarak ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘Antifa’ adlı sol grubu ‘terör örgütü’ olarak ilan ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hasta, tehlikeli ve radikal sol felaketi olan Antifa'yı büyük bir terör örgütü olarak ilan ettiğimi bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Antifa'yı finanse edenlerin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını şiddetle tavsiye edeceğim" ifadelerini kullandı.

ANTİFA NEDİR?

Antifa, adını "anti-faşist" kavramından alan ve özellikle aşırı sağ hareketlere karşı duruşuyla bilinen bir oluşum. Resmî bir örgütlenmesi bulunmayan bu hareket, farklı ülkelerde bağımsız gruplar tarafından benimseniyor. Sokak gösterileri ve protestolarla öne çıkan Antifa, destekçileri tarafından demokrasi ve eşitlik mücadelesinin bir parçası olarak görülürken, eleştiriler ise sert ve zaman zaman şiddete varan yöntemlere odaklanıyor.

