ABD’nin Pensilvanya eyaletinde silahlı saldırı! Bilanço ağır: 3 polis öldü 2 polis ağır yaralandı

ABD'de bir kez daha silahlı saldırı yaşandı.Saldırıda 3 polis memuru hayatını kaybetti, 2 polis memuru ağır yaralandı. Saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; olay Pensilvanya eyaletindeki York County bölgesinde meydana geldi. Görevli polislerin, yerel saatle 14.00 sıralarında kimliği henüz açıklanmayan bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradığı bildirildi.

Olayda 3 polis memuru hayatını kaybederken, 2 polis memuru ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

AB'de silahlı saldırı

Pensilvanya Eyalet Polisi Komiseri Christopher Paris, saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Olay nedeniyle bölgedeki okullara "güvenli alanlara sığınma" uyarısı yapılırken, kısa süre sonra halka yönelik aktif bir tehdit olmadığı bildirildi.

Pensilvanya Valisi Shapiro, hayatını kaybeden 3 polis memurunun anısına eyaletteki tüm bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.



ABD Adalet Bakanı Pondi de FBI'ın bölgeye gönderildiğini ve olayla ilgili detaylı soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

