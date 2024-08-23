ABD Başkan adayı Donald Trump, suikast sonrası mitingini kurşun geçirmez camdan yaptı!

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuz'daki suikast girişiminin ardından ilk açık hava seçim konuşmasına çıktı. Kuzey Carolina eyaletindeki mitingini, kurşun geçirmez cam kabinin içinden yaptı. Rakibi olan Demokrat Parti'nin başkan adayı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e eleştiriler yağdırdı. "Harris sınırları açmak istiyor. Eğer başkan olursa, 4 yıl içinde yalnızca Güney Amerika'dan değil dünyanın her yerinden 60 ila 70 milyon kişi gelecek" ifadesini kullandı. Trump, rakibinin başkan olması halinde "3. Dünya Savaşı'nın görünürde garanti" olacağını vurguladı.

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