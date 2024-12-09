61 yıllık rejim 12 günde bitti! Suriye’de muhalifler Şam’ı ele geçirdi I 27 Kasım’da başlayan sürpriz harekatla rejim devrildi

Suriye'de Heyeti Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esed yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından birçok yerde kutlama yapılmaya başlandı. Türkiye'de de İstanbul, Hatay, Kilis, Şanlıurfa gibi birçok ilde sabah saatlerinde çok sayıda Suriyeli bir araya toplandı. Yurtlarına dönmek için hazırlandı.

Öte yandan Suriye'nin eski bayrağın yerine muhalifleri temsil eden yeşil, beyaz ve siyah fon üzerinde 3 kırmızı yıldız olan bayrak gökyüzünde dalgalandı. Esed rejiminden kurtulmanın mutluluğunu yaşayan Suriyeliler, Halep'te, Hama'da Humus'ta, Şam'da, Azez'de, İdbil'de sevinç naraları attı. HTŞ lideri Ahmet eş-Şera, yayınladığı mesajda, "Kamu kurumlarına yaklaşmak kesinlikle yasaktır. Bu kurumlar, resmen devredilene kadar eski Başbakan Muhammed Gazi El Celali'nin gözetimi altında kalacaktır. Havaya ateş açılması da yasaktır" ifadelerini kullandı. Ayrıca Suriye'de halk tarafından seçilen bir konseyin temelini oluşturduğu bir hükümet kuracaklarını, ülkede yaşayan hiç kimsenin yaşam tarzına karışmayacaklarını da vurguladı.



GENEL AF İLAN EDİLDİ

Muhalıflerin kontrolünün altına giren Suriye'nin başkenti Şam'da, sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Açıklamaya göre; yeni hükümet olduklarını belirten muhalif grup, Şam'da sokağa çıkma yasağının 16.00-05.00 arasında uygulanacağı bildirildi. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, ülkede genel af kararının yayınlandığını kaydetti. Esed rejimi boyunca işkencelere maruz kalan tutsaklar, muhalifler sayesinde gökyüzüne "Merhaba" dedi.



TEKMEYİ "BAAS"TILAR

HTŞ lideri Colani, Şam'daki Emevi Camii'ne gitti. "Esed'i devirdik, artık yurt dışındaki vatandaşlarımız Suriye'ye dönebilir" dedi.

MÜNBİÇ HAREKATI

Suriye Milli Ordusu, Özgürlük Şafağı Operasyonu'yla önce PKK-YPG'yi Tel Rıfat'tan attı. Ardından kanlı örgütün denetimindeki Münbiç'e doğru harekat başlattı. ÖSO, Münbiç'in Ureyme beldesi ve Um Dadat köyünü kurtardığını açıkladı. Güvenlik Kaynakları "SMO, Münbiç'in yüzde 80'ini kontrol altına aldı" ifadesini kullandı. Aynı kaynakların açıklamasında "PKK/ YPG'ye karşı verilen mücadelede zafere çok az kalınmıştır. Münbiç'in PKK/YPG'nin elinden alınması için hem havadan hem de karadan müdahaleler sürdürülmektedir. Teröristler bölgeden temizleniyor" sözleriyle kararlılık vurgusu yapıldı.



O ARTIK SIĞINMACI

Rus haber ajansı TASS'ın Kremlin'den isimsiz bir kaynağa dayandırdığını haberinde, Rusya'nın, Esed'e sığınma sağladığı belirtildi. Esed ve ailesinin Moskova'ya geldiği bilgisine yer verilen haberde, sığınma hakkının insani gerekçelerle sağlandığı ifade edildi.



"BE$$AR" 10 MİLYON DOLAR

Muhalifler, Esed'in yakalanmasına yardım edenlere 10 milyon dolar ödül vaat etti.

İŞTE ESED'İN LÜKS ARAÇLARI

Esed'in garajında Ferrari, Audi, Mercedes gibi çok sayıda lüks marka araçlar dikkat çekti.



TÜRKİYE'DEN BİRLİK ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da düzenlenen 'Doha Forum 2024'te önemli açıklamalar yaptı: "Cumhurbaşkanımız el uzattı, reddedildi. Suriye'de yeni yönetim hukuk çerçevesinde kurulmalı, intikam aranmamalı. Yeni yönetim tüm halkı birleştirmeli. Suriye'de istikrar istiyoruz. Suriye yeni yönetimi ile beraber çalışmak istiyoruz. Suriyeliler'in ülkelerine dönmesi önemli. Bu konuda da çalışmalara başladık. Türkiye, terör örgütleri ile savaşmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.



61 YILLIK ZULÜM BİTTİ

Arap Sosyalist Baas Partisi Suriye'de 1963'te darbeyle iktidara geldi.

- 1970'de yılında parti içi darbeyle Hafız Esed iktidarı ele geçirerek, 1971'de Devlet Başkanı oldu.

- Beşar Esed ise, babasının ölümü üzerine 2000 yılında Baas rejiminin başına geçti.



NOTLAR:

BEYAZ SARAY: Başkan Biden ve ekibi Suriye'deki olağanüstü olayları yakından izliyor ve bölgesel ortaklarla sürekli temas halinde.

DONALD TRUMP: Esed ülkesinden kaçtı. Koruyucusu Putin artık onu korumakla ilgilenmiyordu.

RUSYA: Esed ülkeyi terk ederken, yönetimin çatışmasız devredilmesini istedi.



HEYKELLER YERLE BİR

Şam'ın kontrolünü ele geçiren muhalifler, ülkede Esed ailesinin izlerini silmeye başladı. PKK/YPG'nin kontrolü altındaki Deyrizor'a girerek top yekün mücadele eden muhalifler, kenti terörden temizlemeyi başardı. Sokaklara dökülen rejim karşıtları da kent meydanında bulunan Esad heykellerini yıktı.

4 BİR YANDA BAYRAM HAVASI

Suriyeliler, İstanbul, Adana, Antep, Hatay, Kilis gibi şehirlerde Esed'in gidişini kutladı. Dünyanın birçok noktasında da gösteriler yaşandı. Sınırda dönüş kuyrukları başladı.