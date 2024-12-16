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61 yıllık Esad rejiminin kanlı izleri: Şam'da 75 bin kişilik mezar!

Şam yakınlarında, 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu. Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından, Şam Havaalanı yakınlarındaki Hüseyniye bölgesinde dev çukurlar keşfedildi. İlk kez görüntülenen bu mezar alanında, 75 bin kişinin yattığı öne sürülüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024
61 yıllık Esad rejiminin kanlı izleri: Şam’da 75 bin kişilik mezar!

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    Şam yakınlarında 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu. Muhaliflerin Suriye'deki 61 yıllık Baas rejimine son vermesinin ardından Şam yakınlarında toplu mezarlar bulundu. Şam Havaalanı'nın hemen arkasındaki Hüseyniye bölgesindeki dev çukurlar ilk kez görüntülenirken, bu alanda 75 bin kişinin gömülü olduğu iddia ediliyor.

    BABASININ HEYKELİNI YUVARLADILAR
    Hafız Esad'ın heykeli Emevi Meydanı'nda sürüklendi. Suriye'nin başkenti Şam'da eski Devlet Başkanı ve Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın heykeli, muhalifler tarafından yıkılırken, Emevi meydanında sürüklendi. Suriye'de halkın Beşar Esad rejimine olan tepkisi her geçen gün daha da artarak devam ediyor. Suriye'de halk, Esad'ın uzun süren baskılarının ve zulmünün neden olduğu izleri silmeye çalışıyor. Başta Şam olmak üzere birçok kentte Beşar Esad ve eski Devlet Başkanı ve Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın heykelleri, posterleri ve fotoğrafları yakılıp yıkılıyor.

    "DEVRİMCİ DEĞİL DEVLETÇİ OLMA ZAMANI"
    HTŞ lideri Colani, Türkiye'den yayın yapan Suriye TV'de açıklamalar yaptı. Colani, Şam'ın trajik koşullara maruz kaldığını, yıkımın da her yere yayıldığını belirterek, "Suriye'yi yönetmek için devrimci zihniyetten devletçi zihniyete geçilmesi gerekiyor" dedi.

    Colani, İsrail'in son günlerde Suriye'de artan saldırılarına ilişkin, "İsrail'in argümanları artık dayanaksız ve son ihlallerini haklı çıkarmıyor" değerlendirmesinde bulundu. Colani, İsrail'in Suriye'de angajman sınırlarını aştığını ve bunun da bölgedeki gerilimi artırdığını söyledi.

    Colani, İran'ın bölgede "Yayılımcı proje yürüttüğünü" ve bunun komşu ve körfez ülkelerine tehdit oluşturduğunu ifade ederek, "İran'ın Suriye'deki varlığını bitirmeyi başardık" dedi.

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