51. Bölge'de gizemli yangın! Nükleer iddiaları UFO spekülasyonları

Yıldırım düşmesi sonucu başlayan ve yaklaşık bir haftadır devam eden yangın, 13 bin 500 dönümden fazla bir alanı kapsıyor.

Pentagon'un geçtiğimiz aylarda yayımladığı UFO belgelerinde yer alan fotoğraflar. Kaynak: Takvim, AP

KOMPLO TEORİLERİ ALEVLENDİ

Söz konusu askeri bölge Soğuk Savaş sırasında ABD ve Sovyetler Birliği arasında uçak test ve geliştirme tesisi olarak kurulan 51. Bölge'ye yakınlığıyla önem kazanıyor. Bugün içeride ne yaşandığı gizli tutuluyor. Bölge halkı ve ziyaretçiler; uyarı tabelaları, elektronik gözetleme sistemleri ve silahlı muhafızlar ile alandan uzak tutuluyor. Bu gizlilik, uzaylılara ev sahipliği yaptığına yönelik komplo teorilerini körükledi. ABD hükümeti ise bunu reddetti.

Nevada, son zamanlarda orman yangınları yaşayan tek ABD eyaleti değil. Komşu Oregon eyaletinde bir milyondan fazla dönüm arazi yanarken, Kanada'da da yüzlerce aktif yangın devam ediyor.