51. Bölge'de gizemli yangın! Nükleer iddiaları UFO spekülasyonları
Nevada'da 51. Bölge yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve 13 bin dönümden fazla alanı küle çeviren orman yangını, uzaylılar ve gizli askeri deneylere dair komplo teorilerini yeniden alevlendirdi. Soğuk Savaş'tan bu yana sırlarıyla gündemden düşmeyen ve geçtiğimiz aylarda gizemli depremlerle gündeme gelen 51. Bölge, bu kez orman yangınıyla çalkalanıyor.
Nevada'da ABD Hava Kuvvetleri'ne ait gizli bir tesis olan Area 51 yakınlarında çıkan orman yangını komplo teorilerini yeniden alevlendirdi.
NEVADA'DA ASKERİ ÜSTE YANGIN
Yıldırım düşmesi sonucu başlayan ve yaklaşık bir haftadır devam eden yangın, 13 bin 500 dönümden fazla bir alanı kapsıyor.
KOMPLO TEORİLERİ ALEVLENDİ
Söz konusu askeri bölge Soğuk Savaş sırasında ABD ve Sovyetler Birliği arasında uçak test ve geliştirme tesisi olarak kurulan 51. Bölge'ye yakınlığıyla önem kazanıyor. Bugün içeride ne yaşandığı gizli tutuluyor. Bölge halkı ve ziyaretçiler; uyarı tabelaları, elektronik gözetleme sistemleri ve silahlı muhafızlar ile alandan uzak tutuluyor. Bu gizlilik, uzaylılara ev sahipliği yaptığına yönelik komplo teorilerini körükledi. ABD hükümeti ise bunu reddetti.
Nevada, son zamanlarda orman yangınları yaşayan tek ABD eyaleti değil. Komşu Oregon eyaletinde bir milyondan fazla dönüm arazi yanarken, Kanada'da da yüzlerce aktif yangın devam ediyor.
DAHA ÖNCE DE DEPREMLERLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Nevada'daki üssü geçtiğimiz aylarda da depremler ve nükleer test iddialarıyla gündeme gelmişti.
29 Nisan ile 30 Nisan 2026 tarihleri arasında, 51. Bölge yakınlarında 24-48 saatlik bir süre zarfında, büyüklükleri yaklaşık 4.4 olan en az 17 küçük deprem kaydedildi. Depremlerin merkez üssünün üsten birkaç mil uzakta ve yaklaşık 4 km derinlikte olduğu bildirildi.
NÜKLEER İDDİALARI UFO SPEKÜLASYONLARI
Depremlerin ABD ile İran arasındaki gerilimin yüksek olduğu bir döneme denk gelmesi, sosyal medyada çeşitli spekülasyonlara yol açtı.
Bazı kullanıcılar, ABD'nin İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgede gizli askeri veya nükleer silah denemeleri yapıyor olabileceğini iddia etti.
Depremler bazı kesimler tarafından "yeryüzü dışı bir faaliyet" veya UFO dosyalarıyla ilişkilendirildi.
Bazı viral paylaşımlarda, çok sayıda nükleer ve uzay bilimcinin açıklanamaz bir şekilde ortadan kaybolduğu ve aynı dönemde meteor/ateş topu gözlemlerinin arttığı ileri sürülerek bu olayların birbiriyle bağlantılı olabileceği sorgulandı.
Söz konusu depremlerin askeri veya dünya dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğuna dair hiçbir somut kanıt bulunmuyor. 51. Bölge, tarihsel olarak uçak testleri (U-2 casus uçağı, SR-71 Blackbird vb.) ile bilinen bir ABD Hava Kuvvetleri tesisidir. Gizliliği ve sınırlı erişimi nedeniyle yıllardır çeşitli komplo teorilerinin odağı olmuştur. Uzmanlar, bölgedeki sismik hareketliliği doğrudan bir askeri veya dünya dışı gelişmeyle ilişkilendirecek resmi bir veri olmadığını vurguluyor.