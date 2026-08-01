Masada ateşkes sahada bombardıman! İsrail Gazze'de ilaç deposunu vurdu

İsrail Gazze'de ilaç deposu vurdu.

ATEŞKESTE İKİNCİ AŞAMA

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, son olarak Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Kurulunun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silahlarını bırakması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.