Alman devlet kanalından skandal hareket! Soykırıma destek verdiler Filistin’i sansürlediler

Filistin'deki soykırıma açık açık destek veren Batılı ülkeler her geçen gün yeni bir rezilliğe imza atıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te, 8 Eylül'e kadar sürecek olan 17. Paralimpik Yaz Oyunları'nın açılış töreni gerçekleşti. 183 ülkeden, 4 binden fazla sporcusunun katıldığı Paris 2024 Paralimpik Oyunları geçit töreninde önemli anlar yaşandı. Tüm dünyanın gözü önünde İsrail'in soykırımına uğrayan Filistin, oyunlara tek sporcuyla katıldı. Filistin'in kafilesi, seyircilerden büyük destek aldı.





SEYİRCİLERDEN FİLİSTİN KAFİLESİNE DESTEK

Filistin'i para atletizmde temsil eden Fadi Aldeeb ve beraberindeki heyet Concorde Meydanı'ndan geçerken binlerce seyirci tarafından alkışlandı. Bazı sporseverler de ayağa kalkıp alkışlarla Filistin'e olan desteğini gösterdi.