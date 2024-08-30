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Alman devlet kanalından skandal hareket! Soykırıma destek verdiler Filistin'i sansürlediler

Soykırım destekçisi Batı'da her geçen gün yeni bir rezilliğe daha imza atılıyor. Son olarak Alman devlet kanalı 17. Paralimpik Yaz Oyunları'nın açılış töreninde Filistin'e sansür uyguladı.

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 19:27 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 19:35
Alman devlet kanalından skandal hareket! Soykırıma destek verdiler Filistin’i sansürlediler

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Filistin'deki soykırıma açık açık destek veren Batılı ülkeler her geçen gün yeni bir rezilliğe imza atıyor.



Fransa'nın başkenti Paris'te, 8 Eylül'e kadar sürecek olan 17. Paralimpik Yaz Oyunları'nın açılış töreni gerçekleşti. 183 ülkeden, 4 binden fazla sporcusunun katıldığı Paris 2024 Paralimpik Oyunları geçit töreninde önemli anlar yaşandı.

Tüm dünyanın gözü önünde İsrail'in soykırımına uğrayan Filistin, oyunlara tek sporcuyla katıldı. Filistin'in kafilesi, seyircilerden büyük destek aldı.



SEYİRCİLERDEN FİLİSTİN KAFİLESİNE DESTEK

Filistin'i para atletizmde temsil eden Fadi Aldeeb ve beraberindeki heyet Concorde Meydanı'ndan geçerken binlerce seyirci tarafından alkışlandı. Bazı sporseverler de ayağa kalkıp alkışlarla Filistin'e olan desteğini gösterdi.



ALMAN KANALINDAN SANSÜR

AB ülkeleri içerisinde en koşulsuz şartsız İsrail'e destek veren ülke olan Almanya'nın devlet kanalını Filstin'e sansür uyguladı. Törenini canlı yayınlayan ZDF'de Alman spiker, Filistinli sporcuların geçişi sırasında sessizliğe gömüldü.



TEPKİ TOPLADI

Filistin'den önce ve sonra gelen ülkeleri sıralayan Alman spiker, Filistin'i anons etmedi. Filistin'i açık açık görmezden gelen Alman kanal ZDF'ye tepki yağdı.

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