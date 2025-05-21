PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

48 saatte tek öğün yemek! Soykırımcı İsrail Filistinlilerin sığındığı barınma merkezlerini hedef aldı

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde evleri ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınma merkezlerini hedef aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025
48 saatte tek öğün yemek! Soykırımcı İsrail Filistinlilerin sığındığı barınma merkezlerini hedef aldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde evleri ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınma merkezlerini hedef aldı. Saldırılarında çoğu çocuk 45 kişi şehit oldu. Resmi rakamlara göre yerlerinden edilen Filistinliler'in sayısı 3 milyona yaklaştı.

İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de birçok kişi gıda, su, hijyen malzemesi ve barınacak yer gibi temel ihtiyaçlara erişim sağlayamıyor. Gıda Krizine Karşı Küresel Ağ'ın hazırladığı Küresel Gıda Krizi Raporu'nda, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin, Küresel Gıda Krizleri Raporu tarihindeki "en şiddetli gıda krizi çeken yer" olarak kalmaya devam ettiği belirtilmişti.

Gazzeliler'in 2 günde bur öğünle hayatta kalmaya çalıştığı açıklandı. Bir tas çorba, 1 dilim ekmek ve birkaç günde bir mercimek yemeğiyle yaşam savaşı veren Gazzeliler'in sesini birkaç ülke duyuruyor. Başta Türkiye olmak üzere İspanya ve Katar, uluslararası platformlarda İsrail'in yaptığı soykırımı haykırıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in 19 aydır saldırı, işgal ve abluka altında tuttuğu ve yardım girişlerini engellediği Gazze Şeridi'ndeki durum hakkında açıklama yaptı. İsrail'in yardım girişlerini kasıtlı olarak engellemesinin kıtlık riskini artırdığını vurgulayan Tedros, Gazze'deki 2 milyon Filistinlinin açlıktan öldüğünü belirtti.

"SÖZDE" UYARI
İngiltere, Fransa ve Kanada'nın imzasını taşıyan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletme kararı kınandı. Açıklamada, "Gazze'deki insani durum kabul edilemez seviyede. Gazze'ye insani yardım girişine izin vermeye çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı. Aktivistler ise bu açıklamayı yetersiz buldu: Üç ülkenin kınama mesajı, Tel Aviv'i üzmemek için itinalı cümlelerle hazırlanmış. Açıklama hayal kırıklığı."

BEBEKLER ÖLÜYOR
BM yetkilileri, bugün yaklaşık 100 yardım aracının bölgeye girişine izin verildiğini belirtti. Açıklamada, 11 haftadır devam eden abluka altındaki Gazze'nin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğuna dikkat çekildi. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, "iki gün içinde yardım ulaşmaması durumunda 14 bin bebeğin hayati riskinin en yüksek noktaya çıkacağını ön görüyoruz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun saklattığı cep telefonu ele geçirildi
AFAD duyurdu: İstanbul’da 4 büyüklüğünde deprem! Olumsuz durum var mı? Vali Davut Gül açıkladı!
CANLI | Başkan Erdoğan’dan Macaristan seferi: Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik haddini aşan CHP liderini sözleriyle 12’den vurdu! Özgür Özel’in dış politika konuşacak kapasitesi yok
Suriye Çalışma Grubu toplantısında Türkiye ve ABD heyetlerinden ortak açıklama
Suriye’ye peş peşe kritik ziyaretler! MİT Başkanı Kalın Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü MSB Şam’dan fotoğraf paylaştı
İngiltere’den İsrail’e Gazze yaptırımı: Serbest ticaret müzakereleri anlaşması askıya alındı
ABD’nin ardından AB! Avrupa Suriye’ye yaptırımları kaldırdı
ABD basını Beyaz Saray’ın İsrail planını duyurdu: Gazze’de savaş devam ederse Trump Tel Aviv’i terk edecek!
TÜSİAD yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Arif Aras’ın yurt dışı yasağı kaldırıldı
Gönül Bağı dediler, ayak bağı oldular! CHP’li İzmir BB’nin Elazığ’a verdiği ’Atatürk Lisesi’ sözü havada kaldı: Bir çivi bile çakmadılar
PKK’nın İran kolu PJAK’tan KCK ile eş güdümlü sabotaj: Silah bırakmayacağız, kendimizi feshetmeyeceğiz
İBB’ye 3. dalga operasyonun arka planı! Çam ağacı hırsızlığından lüks villalara... Kim bu Taner Çetin? Belge belge ihale vurgunu
Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!
ABD dergisi Dünyanın en güçlü adamlarından biri dedi! Newsweek’ten Başkan Erdoğan’ın başarı reçetesi
Sabıkalı şirket balya balya paralar! İBB soruşturmasında adı geçen Yeni Fikir Eğitim ve organizasyon şirketinin karıştığı skandal ortaya çıktı
İspanya’da bir kriz daha! Tüm mobil şebekeler çöktü
İlim Yayma Ödülleri için son tarih belli oldu! Bilal Erdoğan açıkladı: Dünyanın sayılı ödüllerinden
İslam Memiş’ten ’suni köpük’ uyarısı! Gram altın için 3. ayak bekleniyor: O rakama hazır olun!
21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın oyuncusu çıktı! Meğer aynı dizide...