48 saatte tek öğün yemek! Soykırımcı İsrail Filistinlilerin sığındığı barınma merkezlerini hedef aldı

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde evleri ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınma merkezlerini hedef aldı. Saldırılarında çoğu çocuk 45 kişi şehit oldu. Resmi rakamlara göre yerlerinden edilen Filistinliler'in sayısı 3 milyona yaklaştı.

İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de birçok kişi gıda, su, hijyen malzemesi ve barınacak yer gibi temel ihtiyaçlara erişim sağlayamıyor. Gıda Krizine Karşı Küresel Ağ'ın hazırladığı Küresel Gıda Krizi Raporu'nda, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin, Küresel Gıda Krizleri Raporu tarihindeki "en şiddetli gıda krizi çeken yer" olarak kalmaya devam ettiği belirtilmişti.

Gazzeliler'in 2 günde bur öğünle hayatta kalmaya çalıştığı açıklandı. Bir tas çorba, 1 dilim ekmek ve birkaç günde bir mercimek yemeğiyle yaşam savaşı veren Gazzeliler'in sesini birkaç ülke duyuruyor. Başta Türkiye olmak üzere İspanya ve Katar, uluslararası platformlarda İsrail'in yaptığı soykırımı haykırıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in 19 aydır saldırı, işgal ve abluka altında tuttuğu ve yardım girişlerini engellediği Gazze Şeridi'ndeki durum hakkında açıklama yaptı. İsrail'in yardım girişlerini kasıtlı olarak engellemesinin kıtlık riskini artırdığını vurgulayan Tedros, Gazze'deki 2 milyon Filistinlinin açlıktan öldüğünü belirtti.

"SÖZDE" UYARI

İngiltere, Fransa ve Kanada'nın imzasını taşıyan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletme kararı kınandı. Açıklamada, "Gazze'deki insani durum kabul edilemez seviyede. Gazze'ye insani yardım girişine izin vermeye çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı. Aktivistler ise bu açıklamayı yetersiz buldu: Üç ülkenin kınama mesajı, Tel Aviv'i üzmemek için itinalı cümlelerle hazırlanmış. Açıklama hayal kırıklığı."

BEBEKLER ÖLÜYOR

BM yetkilileri, bugün yaklaşık 100 yardım aracının bölgeye girişine izin verildiğini belirtti. Açıklamada, 11 haftadır devam eden abluka altındaki Gazze'nin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğuna dikkat çekildi. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, "iki gün içinde yardım ulaşmaması durumunda 14 bin bebeğin hayati riskinin en yüksek noktaya çıkacağını ön görüyoruz" dedi.