İsrail ordusu, şiddetli saldırılar düzenleyerek katliamlar yaptığı Gazze Şeridi'nde bir askerinin öldüğünü açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada Çavuş Danilo Mocanu'nun (20) Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldüğü bildirildi.

858 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Böylece, İsrail ordusunun "ismi açıklanmasına izin verilenler" başlığıyla paylaştığı verilere göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde ölen askerlerin sayısı 858'e yükseldi.

Gazze'de bir İsrail askeri daha öldü (AA)

Times of Israel'in haberinde, Mocanu'nun patlayıcı düzenekle infilak ettirilen bir binanın yıkılması sonucu öldüğü, aynı olayda bir askerin de hafif yaralandığı belirtildi.

İSRAİL SOYKIRIMA DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 573'e, yaralıların sayısı da 121 bin 688'e yükseldi.

İSRAİL GAZZE'Yİ TAMAMEN İŞGAL EDECEĞİNİ DUYURDU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

Gazze'de bir İsrail askeri daha öldü

KİRLİ PLAN

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

İsrail hükümeti, kıtlığı önlemek için Gazze'ye temel gıda girişine izin vereceğini duyurdu. İsrail hükümetinin bu adımına aşırı sağcılardan itiraz gelirken pazartesi günü Gazze'ye sadece 5 tır temel gıda maddesi ulaştı.