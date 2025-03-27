İngiltere Kralı 3. Charles hastaneye kaldırıldı saraya geri döndü: Programlar iptal!

İngiltere Kralı 3. Charles (AP)

Buckingham Sarayından 5 Şubat'ta yapılan açıklamada, tedavi sırasında fark edilen endişe verici bir durum dolayısıyla yapılan testler sonucu Kral Charles'a kanser teşhisi konulduğu kaydedilmişti.

Tedaviye başlandığı ve Kral'ın prostat kanseri olmadığı belirtilen açıklamada, kanserin türü ya da evresine ilişkin bilgi verilmemişti.