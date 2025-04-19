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400'ü çocuk 29'u kadın 10 bin Filistinli, İsrail hapishanelerinde işkence görüyor!

İsrail, esirlere karşı tecavüz, taciz, soyma ve gece gündüz darp gibi insan aklının alamayacağı işkence uyguluyor. Dışarıda gerçek, içerde “sessiz savaş” yapıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Nisan 2025
400’ü çocuk 29’u kadın 10 bin Filistinli, İsrail hapishanelerinde işkence görüyor!

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Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Abdullah ez-Zeğari, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden "vahşi" saldırıların tüm tutukluları etkilediğini söyledi. Zeğari, "İsrail, özellikle Gazze Şeridi'nden esirlere karşı tecavüz, taciz, soyma ve gece gündüz darp gibi insan aklının alamayacağı işkence yöntemlerini kullandı. Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da hapishanelerde "sessiz bir savaş" yürüttüğünü vurguladı.

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten beri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 17 bin Filistinliyi göz altına aldığını, Gazze'den de 15 bin kişiyi alıkoyduğunu paylaşan Zeğari, bunların büyük kısmının "zorla kaybetme" politikasıyla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Halihazırda İsrail hapishanelerinde 29'u kadın, 400'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 10 bin tutuklunun bulunduğunu hatırlatarak "Yeni ölüm haberleri alabiliriz. Bazı tutuklular vasiyetlerini gönderip işkence, tecrit, mahrumiyet ve tıbbi ihmal politikaları nedeniyle öldüklerini ama henüz gömülmediklerini söylüyor" dedi.

BM, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana hiçbir yardım girişine izin vermediği Gazze'deki durumun ciddiyetine dikkati çekerek, "Gazze'de 2 milyondan fazla kişi tutsak kalmış durumda" açıklaması yaptı.

Foto muhabiri Fatima Hassona, yer aldığı belgeselin Cannes'a seçilmesinden bir gün sonra 16 Nisan'da Gazze'deki saldırıda hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in yönetici direktörü Catherine Russell, "Çocukların geçici çadırlarda barınırken yandığı görüntüler hepimizi derinden sarsmalı" dedi.

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