40 yıldır doğru tahmin ediyor: Kahin profesör, ABD seçimlerini kazanacak ismi açıkladı!

ABD'de 1984'ten bu yana seçim sonuçlarını doğru tahmin eden tarih profesörü Allan Lichtman, 5 Kasım'daki başkanlık yarışını Kamala Harris'in kazanacağını söyledi. Prof. Lichtman, "Bunu 40 yıldır yapıyorum" dedi. ABD'li kâhin profesör, '13 anahtar' adını verdiği sistemiyle, başkan adaylarının ekonomiden askeri başarılara, lider karizmasından parti içi rekabete kadar değişen kriterlerini inceliyor. Ona göre tahminini belirtiyor. Prof. Lichtman, 40 yılda sadece George W. Bush'un 2000'deki zaferini bilemedi.

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