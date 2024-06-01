3 aşamalı ateşkes

ABD Başkanı Biden, 36 bin kişinin canını alan İsrail'in Katar aracılığıyla Hamas'a kapsamlı bir teklifte bulunduğunu açıkladı. Biden, "6 hafta sürecek ilk aşamada tam bir ateşkes olacak. İsrail askerleri Gazzelliler'in yaşadığı yerden çekilecek. İki tarafta tüm rehineleri serbest bırakacak. Gazze'ye insani yardımlar artacak.

İkinci aşamada İsrail ve Hamas, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması için müzakere yürütecek. Son aşama Gazze'nin yeniden inşası başlayacak. Hamas'ın yeniden silahlanmasına izin verilmeyecek. Yok edilmiş toplumları yeniden ayağa kaldıracak bu anlaşma. Barışı isteyen herkes sesini yükseltmeli. Savaşın sona erme zamanı geldi" dedi. Hamas'tan teklife cevap geldi: Biden'ın Gazze'de kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi, yeniden inşa ve esirlerin değişimini içeren önerilerine olumlu bakıyoruz.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken, İsrail'in ateşkes önerisini telefonda görüştü.