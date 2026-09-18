Hürmüz'ü bypass eden iki liman! Körfez petrolü açık denizde nasıl kaçırılıyor? Bir de sigorta krizi
Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla tıkanan küresel petrol koridorları, Körfez ülkelerini Umman ve BAE açıklarında gemiden gemiye gizli transferlere yöneltti. Yüksek risklere, güvenlik tehditlerine ve sigorta krizine rağmen hız kesmeyen bu açık deniz aktarımları, günlük 7,15 milyon varili aşarak %56'lık rekor bir artış kaydetti. İşte, Hürmüz'ü bypass eden iki liman...
İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırıları, Husilerin ABD/İsrail-İran savaşına dahil olması derken bölgede tansiyon aylardır düşmüyor.
ORTA DOĞU'DA PETROL KRİZİ
Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik krizleri küresel enerji piyasalarını sarsmaya devam ederken Umman açıklarında gemiden gemiye petrol transferleri, Körfez petrollerinin dünya pazarlarına ulaştırılmasında hayati bir kaçış rotası olarak öne çıkıyor.
Bölgedeki çatışmalar ve ticari gemilere yönelik saldırılar, Hürmüz Boğazı'ndan doğrudan geçişleri, sigorta maliyetlerini ve karmaşık lojistik süreçleri her geçen gün daha da tehlikeli hale getirdi.
UMMAN VE İRAN KIYILARINDA GEÇİCİ GÜZERGAHLAR
Körfez petrolleri darboğazı aşmak için Umman ve İran kıyılarındaki geçici güzergahlara yönlendiriliyor.
Boğazın fiilen kapalı olması ve Bab el-Mandeb Boğazı'nın Husi kontrolüne geçmesiyle Riyad, petrolünü ihraç etmenin yollarını bulmak zorunda kaldı. Şimdi giderek artan bir şekilde, Umman açıklarında gemiden gemiye transfer yoluyla alıcılara ham petrol sunuyor.
SOHAR'DA PETROL AKTARMASI
Çatışmalar nedeniyle ticari gemilerin boğazdan geçmeyi reddetmesiyle birlikte Suudi Arabistan ham petrolü boğazın hemen dışında bulunan Umman'ın Sohar limanına taşıyor. Burada petrol Suudi tankerlerinden diğerlerine aktarılıyor.
İran, ABD-İsrail savaşına karşılık olarak, savaş öncesi küresel enerjinin neredeyse beşte birinin geçtiği boğazı kapattı.
HÜRMÜZ'Ü BYPASS EDEN İKİ LİMAN
Hürmüz Boğazı'nı bypass etmede merkezi bir konuma gelen iki önemli nokta Sohar limanı ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Füceyre (Fujairah) kıyılarının açıklarında yer alan bölgedir.
Sohar'ın hatırı sayılır miktarda dökme yük, petrokimya ve konteyner trafiğini idare eden büyük bir derin su endüstriyel merkezi olduğu vurgulanıyor. Stratejik konumu uluslararası nakliye hatlarının, Arap Yarımadası pazarlarına doğrudan karayolu bağlantısını sürdürürken dar Körfez dar boğazını baypas etmesine olanak tanınıyor.
DÜNYANIN EN BÜYÜK HAM PETROL DEPOLAMA MERKEZLERİNDEN BİRİ
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Limanı, ülkenin doğu kıyısında yer alırken dünyanın en büyük akaryakıt ikmali ve ham petrol depolama merkezlerinden biri olarak hizmet veriyor. Açık deniz demirleme alanı, Hürmüz Boğazı'nın dışında gemiden gemiye transferler ve enerji ihracatı için çok önemli bir açık deniz lojistik üssü sağlıyor.
Bu limanlar, Hürmüz Boğazı'nı yönetmek amacıyla kurulan yeni İran kurum olan Basra Körfezi Boğaz Otoritesi tarafından çizilen sınırların yakınında bulunuyor.
İran makamları, su yolundan geçmek için yetkisiz rotaları yani boğazın Umman sularına daha yakın olan güney rotasını kullandığını söyledikleri gemilere saldırı düzenledi.
MAYISTAN BERİ GİZLİ TRANSFER
ABD ordusunun, Körfez enerji ihracatının akışını sürdürmek amacıyla, mayıs ayından itibaren gizli yürütülen çok sayıda gemiden gemiye petrol transferine yardım ettiği bildiriliyor.
Kızıldeniz'deki boru hattı saldırıları ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler nedeniyle Körfez ülkeleri (başta Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar), petrol ihracatını sürdürmek için Gemiden Gemiye (STS) transfer yöntemine başvuruyor.
Nasıl Yapılıyor? Tankerler açık denizde (Umman'daki Sohar ve BAE'deki Füceyre açıkları gibi) yanaşıyor, çarpışmayı önlemek için aralarına özel lastikler (usturmaça) yerleştiriliyor ve gizlilik için takip cihazları kapatılarak petrol hortumlarla büyük tankerlere aktarılıyor.
Kimler Kullanıyor? Suudi Arabistan, Yanbu hattındaki kapanmaları telafi etmek ve Asyalı rafinerilere sevkiyat yapmak için bu yöntemi yoğun şekilde kullanırken; Kuveyt ve Katar da benzer taktiklere başvuruyor.
NSI Insurance Group CEO'su Oscar Seikaly, geleneksel sigortacılar için gemiden gemiye transferlerin "özellikle karmaşık" olabileceğini belirtti.
BİR DE SİGORTA KRİZİ
Herhangi bir kayıp fiziksel gemileri ve kargolarını içerebileceği gibi, "kirlilik ve çarpışma sorumlulukları, kargo sigortası, savaş riski teminatı" ve diğer faktörleri de kapsayabilir. Seikaly Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, "Sigortacılar ayrıca seyrigüzergah garantileri, güvenlik koşulları, ek savaş primleri veya kısıtlamalar getirebilir" dedi.
Gemiden gemiye (STS) transferler, standart taşımacılığa kıyasla daha verimsiz ve özellikle gizli yürütüldüğünde (gövde bakımı yetersiz yaşlı gemiler, sigortasızlık, kapalı AIS takip cihazları ve denetlenmeyen hortumlar nedeniyle) oldukça tehlikelidir.
Buna rağmen küresel petrol sevkiyatlarını izleyen TankerTrackers, uydu görüntüleri ve AIS verilerine dayanarak bu transferlerin hızla arttığını; son 14 günde günde 7,15 milyon varil petrol takas edildiğini ve bu rakamın bir önceki aya göre %56'lık bir artış gösterdiğini açıkladı.