Hürmüz Boğazı HÜRMÜZ'Ü BYPASS EDEN İKİ LİMAN Hürmüz Boğazı'nı bypass etmede merkezi bir konuma gelen iki önemli nokta Sohar limanı ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Füceyre (Fujairah) kıyılarının açıklarında yer alan bölgedir. Sohar'ın hatırı sayılır miktarda dökme yük, petrokimya ve konteyner trafiğini idare eden büyük bir derin su endüstriyel merkezi olduğu vurgulanıyor. Stratejik konumu uluslararası nakliye hatlarının, Arap Yarımadası pazarlarına doğrudan karayolu bağlantısını sürdürürken dar Körfez dar boğazını baypas etmesine olanak tanınıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAM PETROL DEPOLAMA MERKEZLERİNDEN BİRİ Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Limanı, ülkenin doğu kıyısında yer alırken dünyanın en büyük akaryakıt ikmali ve ham petrol depolama merkezlerinden biri olarak hizmet veriyor. Açık deniz demirleme alanı, Hürmüz Boğazı'nın dışında gemiden gemiye transferler ve enerji ihracatı için çok önemli bir açık deniz lojistik üssü sağlıyor. Bu limanlar, Hürmüz Boğazı'nı yönetmek amacıyla kurulan yeni İran kurum olan Basra Körfezi Boğaz Otoritesi tarafından çizilen sınırların yakınında bulunuyor. İran makamları, su yolundan geçmek için yetkisiz rotaları yani boğazın Umman sularına daha yakın olan güney rotasını kullandığını söyledikleri gemilere saldırı düzenledi.

Hürmüz Boğazı MAYISTAN BERİ GİZLİ TRANSFER ABD ordusunun, Körfez enerji ihracatının akışını sürdürmek amacıyla, mayıs ayından itibaren gizli yürütülen çok sayıda gemiden gemiye petrol transferine yardım ettiği bildiriliyor. Kızıldeniz'deki boru hattı saldırıları ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler nedeniyle Körfez ülkeleri (başta Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar), petrol ihracatını sürdürmek için Gemiden Gemiye (STS) transfer yöntemine başvuruyor. Nasıl Yapılıyor? Tankerler açık denizde (Umman'daki Sohar ve BAE'deki Füceyre açıkları gibi) yanaşıyor, çarpışmayı önlemek için aralarına özel lastikler (usturmaça) yerleştiriliyor ve gizlilik için takip cihazları kapatılarak petrol hortumlarla büyük tankerlere aktarılıyor. Kimler Kullanıyor? Suudi Arabistan, Yanbu hattındaki kapanmaları telafi etmek ve Asyalı rafinerilere sevkiyat yapmak için bu yöntemi yoğun şekilde kullanırken; Kuveyt ve Katar da benzer taktiklere başvuruyor. NSI Insurance Group CEO'su Oscar Seikaly, geleneksel sigortacılar için gemiden gemiye transferlerin "özellikle karmaşık" olabileceğini belirtti.