Son dakika: Fransa’da bomba alarmı! Üzerinde patlayıcı bulunan bir kişi İran konsolosluğu önünde kendini patlatmaya çalıştı: Gözaltına alındı

Fransa'da İran'ın Paris Konsolosluğunda üzerindeki patlayıcıyı patlatma tehdidinde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Yerel medyanın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberlerine göre, Paris'te patlayıcı taşıdığını iddia eden bir kişi İran Konsolosluğuna girdi.



Şüpheli, üzerindeki patlayıcıyı patlatacağını söyledi. Bunun üzerine konsolosluğun bulunduğu mahalleye intikal eden polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin üstünde patlayıcı olmadığı ortaya çıktı.