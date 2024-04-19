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Son dakika: Fransa’da bomba alarmı! Üzerinde patlayıcı bulunan bir kişi İran konsolosluğu önünde kendini patlatmaya çalıştı: Gözaltına alındı

Son dakika haberleri...Fransa'nın başkenti Paris'te üzerinde bomba bomba bulunan bir kişi İran Konsolosluğu'na girdi. Fransız polisinden yapılan açıklamada halktan bölgeden uzak durmaları istendi. Üzerindeki patlayıcıyı patlatma tehdidinde bulunan şüpheli gözaltına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin üstünde patlayıcı olmadığı ortaya çıktı. Peki, saldırının İran-İsrail gerilimi ile ilgisi var mı? Saldırı emri Tel Aviv'den mi geldi?

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 15:47 Güncelleme 19 Nisan 2024, 18:15
Son dakika: Fransa’da bomba alarmı! Üzerinde patlayıcı bulunan bir kişi İran konsolosluğu önünde kendini patlatmaya çalıştı: Gözaltına alındı

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Fransa'da İran'ın Paris Konsolosluğunda üzerindeki patlayıcıyı patlatma tehdidinde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Yerel medyanın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberlerine göre, Paris'te patlayıcı taşıdığını iddia eden bir kişi İran Konsolosluğuna girdi.

Paris'te canlı bomba alarmı!


Şüpheli, üzerindeki patlayıcıyı patlatacağını söyledi. Bunun üzerine konsolosluğun bulunduğu mahalleye intikal eden polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin üstünde patlayıcı olmadığı ortaya çıktı.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR
Polisin, şüphelinin konsolosluğa gelmek için kullandığı araçta ve bölgede araştırmaları sürüyor.

Şüphelinin, konsolosluğa girmeden önce bir tanık tarafından görüldüğü belirlendi. Tanık, şüphelinin erkek kardeşinin intikamını almak istediğini belirttiğini aktardı.

FRANSIZ POLİSİNDEN "UZAK DURUN" UYARISI

Polis olay yerinde olduklarını belirterek halktan bölgeden uzak durmalarını istedi.

METRODA BOMBA KESİNTİSİ

RATP metro şirketi, güvenlik nedeniyle yakındaki bir metro hattında hizmetin kesintiye uğradığını söyledi.

ŞÜPHELİ KİM?
Şüphelinin, 1963'te İran'da doğduğu iddia edildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Fransız asıllı İranlı şüphelinin üzerinde taktik yelek ve sahte el bombaları bulundu.

Şüpheli, Eylül 2023'te aynı konsolosluğu kundakladığı gerekçesiyle daha önce 8 ay hapis cezasına çarptırılmış, konsolosluğun bulunduğu Paris'in 16. bölgesine gelmesi ve 5 yıl boyunca silah taşıması yasaklanmıştı.

Şüphelinin, söz konusu kundaklama nedeniyle 22 Nisan'da Temyiz Mahkemesinde hakim karşısına çıkması bekleniyordu.

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