SON DAKİKA

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Irak'ta Haşdi Şabi karargahında patlama! O anlar kamerada! Saldırıyı İsrail mi ABD mi gerçekleştirdi?

Son dakika haberleri... Irak'ın Babil vilayetinde Şii milis güçlerden oluşan Haşdi Şabi'ye bağlı karargaha hava saldırısı düzenlendiği duyuruldu. Saldırısı sonrası bölgede büyük çapta yangın çıkarken yetkililer hava saldırısının kim tarafından yapıldığının henüz bilinmediğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 20 Nisan 2024, 01:31 Güncelleme 20 Nisan 2024, 02:16
Irak’ta Haşdi Şabi karargahında patlama! O anlar kamerada! Saldırıyı İsrail mi ABD mi gerçekleştirdi?

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Irak'ın Babil vilayetinde Şii milis güçlerden oluşan Haşdi Şabi'ye bağlı karargaha hava saldırısı düzenlendi.

HAŞDİ ŞABİ: ABD DÜŞMANCA HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ
Haşdi Şabi Babil Basın Ofisi "Facebook" hesabından yapılan açıklamada, "Babil'de askeri Kalso Üssü'ndeki Kalkan, Seraya el-Cihad ve Nuhba Müdürlüğü'ne ABD tarafından düşmanca hava saldırısı düzenlendi." ifadesi yer aldı.

Irak'ta Haşdi Şabi karargahında patlama! İşte vurulma anı...

SALDIRI ANI KAMERADA
Saldırısı sonrası bölgede büyük çapta yangın çıktığı görüldü. Yetkililer, hava saldırısının kim tarafından yapıldığının henüz bilinmediğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

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