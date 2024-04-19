SON DAKİKA

Irak'ın Babil vilayetinde Şii milis güçlerden oluşan Haşdi Şabi'ye bağlı karargaha hava saldırısı düzenlendi.

HAŞDİ ŞABİ: ABD DÜŞMANCA HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Haşdi Şabi Babil Basın Ofisi "Facebook" hesabından yapılan açıklamada, "Babil'de askeri Kalso Üssü'ndeki Kalkan, Seraya el-Cihad ve Nuhba Müdürlüğü'ne ABD tarafından düşmanca hava saldırısı düzenlendi." ifadesi yer aldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırısı sonrası bölgede büyük çapta yangın çıktığı görüldü. Yetkililer, hava saldırısının kim tarafından yapıldığının henüz bilinmediğini açıkladı.