ABD Dışişleri Bakanı Blinken duyurdu: G7 ülkeleri İran’a ’daha fazla’ yaptırım uygulayacak!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, basına yaptığı açıklamada İran'ın İsrail'e yönelik geçen haftaki saldırılarından dolayı G7 ülkelerinin 'daha fazla yaptırımlar' açıklayacaklarını bildirdi. Blinken, İsrail'in bugünkü İran saldırısı konusunda açıklama yapmayacağını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki günlük G7 Dışişleri Bakanları toplantısı için geldiği İtalya'da basına açıklamalar yaparak İsrail-İran çatışmasına ve Ukrayna savaşına değindi. Blinken gelen soru üzerine İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili konuşmayacağını vurgulayarak "ABD herhangi bir saldırı operasyonuna dahil olmadı" dedi. Blinken ayrıca G7 ülkelerinin İran'a İsrail'e yönelik geçen hafta gerçekleştirdiği saldırılardan dolayı daha fazla yaptırım uygulayacağını belirtti.

Ukrayna savaşıyla ilgili açıklama yapan Blinken, Rusya'ya Ukrayna savaşında katkıda bulunan ülkenin Çin olduğunu belirtti. Çin'in hem Avrupa ile dost olup hem de Avrupa'ya en büyük tehditi oluşturan Rusya'yı destekleyemeyeceğini vurguladı.