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Son dakika: Biden duyurdu! ABD ve İngiltere İran'a yeni yaptırımlar getiriyor

Son dakika haberleri... İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından bölgede tansiyon yeniden yükseliyor. Orta Doğu'da topyekün bir savaşa yönelik propaganda yapılırken ABD ve İngiltere, İran'a yeni yaptırımlar uyguladıklarını duyurdu.

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 16:50 Güncelleme 18 Nisan 2024, 16:59
Son dakika: Biden duyurdu! ABD ve İngiltere İran’a yeni yaptırımlar getiriyor

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İran'ın 13 Nisan'da terör devleti İsrail'e düzenlediği füzeli ve İHA'lı saldırının ardından bölgede tansiyon had safhaya ulaştı.

ABD VE İNGİLTERE'DEN İRAN'A YAPTIRIM KARARI

ABD Hazine Bakanlığı Dış Varlıklar Kontrol Ofisi, İran'da 13 Nisan'da İsrail'e düzenlenen saldırıda kullanılan insansız hava araçlarına güç veren motorları üreten 16 kişi ve iki kuruluşu hedef aldı. İngiltere ise İran'ın insansız hava aracı ve balistik füze endüstrilerinde yer alan çeşitli İran askeri kuruluşlarını, kişilerini ve kuruluşlarını hedef alıyor.

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Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, "İran'a karşı yaptırım yetkimizi önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha fazla eylemle uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Yaptırım kararı ABD'li yetkililerin bu hafta başlarında İran'ın bölgedeki faaliyetlerine yanıt olarak ve gelecekteki saldırıları önlemek için yeni yaptırımlar hazırlayacakları yönündeki uyarılarının ardından geldi. Capitol Hill'deki milletvekilleri de İslam Cumhuriyeti'ni ve liderlerini mali açıdan cezalandıracak yasayı hızla öne sürüyor.

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