Japonya’da ’beni-koji’’ alarma geçirdi: Ölü sayısı yükseldi... Japonya’da panik yarattı

Japonya'da takviye diyet gıdası "beni-koji" tüketimi yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı. Sayının yükselmesinden endişe ediliyor.

Bir ölümün, "beni-koji" takviyelerinin uzun süreli kullanımından doğan ''böbrek hastalığına'' atfedilirken, ikinci ölümün ise Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından yapılan bir soruşturmanın ardından doğrulanmıştı.

Japonya merkezli sağlık firması Kobayashi Pharmaceutical Co. tarafından yapılan açıklamaya göre, kırmızı pirinç mayası içeren "beni-koji" tüketen 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Birinin 2021 yılından, diğerinin 2022'den beri bu ilaçları kullandığı aktarıldı. Böylece takviye diyet gıdası olarak görülen "beni-koji" ile bağlantılı ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Firma, "beni-koji" tüketen 100'ü aşkın kişinin hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. "Ölüm sebeplerinin tespiti" için ise tetkikler halen sürüyor.