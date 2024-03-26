Çin’in ’’deep’’ dalgasının ABD’ye etkileri! 2025’te yapay zeka lideri... Asya - Pasifik hattında neler oluyor?

Ülkeler arası rekabetin etkisiyle yapay zeka entegrasyonunun ''savaş meydanına'' hızla ilerlemesi, pek çok tartışmayı da beraberinde getiriyor.

Peki ABD, AB, İngiltere ve Çin gibi ülkelerin vazgeçemediği bu teknoloji, ülkelerin dış politikasını nasıl şekillendiriyor? Batı dünyası Çin'in yapay zekada attığı önemli adımlara nasıl bakıyor, bu gelişmelere nasıl önlemler alıyor?

Gerçeklik algısını tamamen sarsan bir sistem olma özelliği taşıyan ''deepfake'' teknolojisi; özellikle devletlerin siyasi birer aracı haline gelmiş olmakla beraber mahremiyet, manipülasyon konusunda da derin endişelere yol açıyor. Hiç şüphesiz ki video ve görüntüye duyulan güven de sarsıldı.

İSRAİL, TEKNOLOJİSİNİ GAZZE İÇİN GELİŞTİRİYOR!

İsrail ordusu, bugün kendini yapay zeka ile yöneten dronelara yatırım yapıyor. Özellikle Filistin'de kundaklama yapmak için kullanılan uçurtma ve balonları yok etmek için özel sistemler geliştiriyor. Geliştirilen bu özel sistem, havalandığı anda tespit ederek tehdidi anında yok ediyor. Tüm bunların insan müdahalesi olmadan gerçekleşmesi tehlikenin boyutlarını anlatıyor.