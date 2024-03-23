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Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall'a gerçekleşen saldırıda yola atılan silah detayı | Görgü tanıkları dehşeti anlattı

Moskova'daki Crocus City konser salonunda kamuflajlı 3 terörist silahlarla salona girerek yakın mesafeden insanlara ateş açtı. Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 133 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırısı sonrası 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alınırken, ormanda gözaltına alınan üçüncü terörist ön sorgulamada saldırıya ilişkin itiraflarda bulundu. Öte yandan görgü tanıkları o dehşet anlarını anlattı. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Mart 2024, 18:48 Güncelleme 23 Mart 2024, 18:52
Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall’a gerçekleşen saldırıda yola atılan silah detayı | Görgü tanıkları dehşeti anlattı

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Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi.

Moskova'da konser salonunda silahlı saldırı!



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü.



Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkarken, çatı bir süre sonra çöktü.



Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 133 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Moskova'da konser salonuna saldırı anı kamerada!



Olaya ilişkin yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Putin, "Terör saldırısının doğrudan failleri olan, insanları vuran ve öldüren dört kişinin tamamı bulunup gözaltına alındı. Kaçmaya çalıştılar ve Ukrayna'ya doğru ilerliyorlardı. İlk bilgilere göre (teröristler için) Ukrayna tarafından devlet sınırını geçmeleri için bir pencere hazırlandı." diye konuştu.

Putin, şunları kaydetti:

"Rusya Federal Güvenlik Servisi ve diğer kolluk kuvvetleri, teröristlere ulaşım, silahlarla saklanma yerleri ve mühimmat sağlayan, suç mahallinden uzaklaşmaları için yollarını planlayan, yardımcı olan tüm yerleri tespit etmek ve ortaya çıkarmak için çalışıyor."


GÖZALTINA ALINAN ÜÇÜNCÜ TERÖRİST YOLA ATILAN SİLAHLARI ANLATTI
Rus haber ajansında yer alan bilgiye göre, kolluk kuvvetleri Bryansk yakınlarındaki ormanda gözaltına alınan üçüncü teröriste bir ön sorgulama gerçekleştirildi.


SALDIRISI SONRASI GRUPTAN AYRILDI
Sorguda saldırgan, terör saldırısını gerçekleştirdikten sonra ortakları ile birlikte Crocus Belediye Binası'ndan ayrıldıklarını daha sonra kendinin de gruptan ayrıldığını söyledi.



30 yaşındaki terörist suç ortaklarının makineli tüfeklerini ve mühimmatlarını attıkları yerin adını veremedi.


"HER YER YANIYORDU"
Korkunç saldırıda ölü sayısı artarken Rus basınına konuşan görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı. Vitaly adlı bir görgü tanığı "Teröristler konser salonunda insanlara ateş açtı, sonra da molotof kokteyli attı" dedi. Aynı kişi her şeyin yanmaya başlaması sonrası, acil çıkışa yöneldiklerini ancak burada kilitli bir kapıya rastlamaları sonrası bodrum katında kurtarılmayı beklediklerini kaydetti.


İZDİHAM YAŞANDI
Bir diğer görgü tanığı, çocukların da aralarında olduğu grupların kaçışı sırasında ezilmeler olduğunu aktardı. Saldırı sırasında anne ve babaların çocuklarıyla birlikte bir balo dansı yarışmasına katıldığını bildiren görgü tanığı "Yarışmada çocuklar ve gençler vardı. İnsanlar içeri girdi ve sonra saldırı başladı. İzdiham oldu. Çocuklar balo kıyafetleriyle dışarı kaçıyordu" ifadelerini kullandı.


"BİR ANDA SİLAH SESLERİ DUYULDU"
Picnic adlı grubun konseri için 6.200 bilet satılmış olduğu da gelen bilgiler arasında. İngiliz BBC, saldırıdan sağ kurtulan kişilere dayandırdığı haberinde bir görgü tanığının, " Üst katta balkondaydık.Konserin başlamasına yaklaşık 10 dakika kalmıştı, çok sayıda insan toplanmıştı, salonun yüzde 70'i doluydu. Bir anda silah sesleri duyulmaya başlandı" ifadelerini kullandığını aktardı.

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