Sırp askerleri Kosova sınırına konuşlandı! Albin Kurti duyurdu: Askeri araçların bu kadar yaklaşması normal değil

Kosova-Sırbistan sınırında gerilim yeniden yükseliyor. Geçtiğimiz yıl savaşın kıyısından dönülen bölgede tansiyon had safhada. Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırp askerlerin Kosova sınırında görüntülendiğini duyurdu.

ALBİN KURTİ SIRP ASKERLERİN SINIRDA OLDUĞUNU DUYURDU

Albin Kurti, X hesabından yaptığı paylaşımda Sırp askerlerin Kosova sınırında görüldüğünü duyurdu ve askerlerin görüntülerini paylaştı.

Kurti, paylaşımında "Sırbistan Cumhurbaşkanı, birkaç gün önce Kosova'yı işgal etmek için en iyi fırsatı beklediklerine ilişkin açık bir tehdit yöneltti. Bu gece Sırbistan ordusu birimleri, sınırımıza sadece birkaç metre mesafede tespit edildi. Kosova topraklarına herhangi bir şekilde girme teşebbüsüne karşı durumu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ASKERİ ARAÇLARIN BU KADAR YAKLAŞMASI NORMAL DEĞİL"

Kurti, Sırbistan Silahlı Kuvvetleri'nin düzenli tatbikatlar düzenlediğini belirtirken "Askeri araçların bu kadar yaklaşması normal değil" dedi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti

VUÇİÇ: EN DOĞRU ANI BEKLİYORUZ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç geçtiğimiz hafta Avrupa'nın tek istediğinin Sırbistan'ı aşağılamak olduğunu ve Sırbistan yerine Kosova'yı tercih ettiğini öne sürmüş ve "Problem değil. Eğer onları istiyorlarsa, bize sahip olamayacaklar. Yeterince eğitim, zeka ve cesarete sahibiz. Bize yaptıkları her şeyden ders aldık ve tecrübe kazandık. Artık mümkün olan en doğru anı ve fırsatı bekliyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç