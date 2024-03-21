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Telepati ile satranç: Elon Musk duyurmuştu! Neuralink beyin çipi takılan ilk insan düşünce gücüyle oynadı: Hepsini ben yapıyorum çok havalı değil mi?

Tesla ve X’in CEO’su Elon Musk’a ait şirket tarafından geliştirilen Neuralink, ilk meyvesini verdi. Ocak ayında beynine çip takılan Noland Arbaugh, düşünce gücü ile satranç oynadı. Beynine bilgisayar çipi yerleştirilen ilk insan Arbaugh, imlecin nereye gideceğini hayal ettiğini ve bunun hemen gerçekleştiğini söyledi ve bunun çok çılgın bir deneyim olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 12:56 Güncelleme 21 Mart 2024, 12:56
Telepati ile satranç: Elon Musk duyurmuştu! Neuralink beyin çipi takılan ilk insan düşünce gücüyle oynadı: Hepsini ben yapıyorum çok havalı değil mi?

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Beynine ameliyatla Neuralink bilgisayar çipi yerleştirilen ilk insan Noland Arbaugh, düşünce gücü ile satranç oynadı.

ELON MUSK DUYURMUŞTU

Tesla'nın ve X'in CEO'su teknoloji milyarderi Elon Musk şubat ayında Neuralink'in hastasının bilgisayar faresini düşünerek hareket ettirebildiğini duyurmuştu.

DÜŞÜNCE GÜCÜ İLE SATRANÇ OYNADI

Sekiz yıl önce bir dalış kazası nedeniyle omuzlarından aşağısı felç olan 29 yaşındaki Noland Arbaugh, beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisinin nasıl çalıştığını halka göstermek için X'te bir Neuralink mühendisiyle birlikte canlı yayına katıldı.

Düşünce gücü ile satranç oynayan Arbaugh, "Her şey beynim tarafından yapılıyor. Eğer imlecin ekran üzerinde hareket ettiğini görebiliyorsanız, bu benimdir." dedi ve canlı yayında imlecinin çevrimiçi bir satranç oyununda hareket ettiğini gösterirken "Oldukça hoş, değil mi?" şeklinde konuştu.

Neuralink beyin çipi, beynin sinirsel aktivitesi ve hareket niyeti hakkında veri toplayacak ve daha sonra bu verileri, düşünceleri eyleme dönüştürmek üzere kod çözülmesi için bir Neuralink bilgisayarına gönderecek şekilde programlanmış 1000 elektrot içeriyor.

"ÇOK ÇILGIN BİR DENEYİMDİ"

Arbaugh, imlecin gitmesini istediği yere hareket ettiğini hayal ettiğini ve hareket ettiğini açıkladı.

Temel olarak, imleç üzerinde güç kullanmak gibiydi ve onu istediğim yere hareket ettirebiliyordum. Ekranda bir yere bakmanız yeterli ve görüntü benim istediğim yere hareket ediyordu, bu ilk gerçekleştiğinde çok çılgın bir deneyimdi.

Beynine çip takılan ilk insan olan Arbaugh, ocak ayında geçirdiği operasyonun "süper kolay" olduğunu ve o günden bu yana herhangi bir bilişsel bozukluk yaşamadan bir gün sonra hastaneden taburcu edildiğini söyledi.

"DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEĞİNİ HİSSETTİĞİM BİR ŞEYİN PARÇASI OLMAK İSTEDİM"

Bu çılgınca, gerçekten öyle. Bu çok havalı. Bunun bir parçası olduğum için çok şanslıyım. Her gün yeni şeyler öğreniyormuşuz gibi görünüyor ve bunu yapabilmenin ne kadar harika olduğunu anlatamam.

Arbaugh ise implantı denemek için imza attığını çünkü "dünyayı değiştireceğini hissettiğim bir şeyin parçası olmak istediğini" söyledi.

Ancak çipi beynine yerleştiren ilk insan olmanın zorlukları olduğunu, ayrıntıya girmeden itiraf etti ve "Mükemmel değil. Canlı yayını izleyenlere bazı sorunlarla karşılaştığımızı söyleyebilirim. İnsanların bunun yolculuğun sonu olduğunu düşünmesini istemiyorum. Yapılacak çok iş var. Ama bu zaten hayatımı değiştirdi." şeklinde konuştu.

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