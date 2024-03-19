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İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'dan Joe Biden'a Filistin ayarı: Kendi tarihimizi onların gözlerinde görebiliyoruz

İşgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma en büyük desteği ABD Başkanı Joe Biden verdi. Adeta katliamın suç ortağı olan Joe Biden bugün kameralar karşısında "Filistin" ayarı yedi. İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın, İrlanda asıllı olan ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da Aziz Patrick Günü için verdiği davette, Gazze'de yaşananları İrlanda'nın geçmişine benzetti. İrlanda'nın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Avrupa'da en çok karşı çıkan ülkelerden biri olduğunun söyleyen Varadkar, İrlandalıların, Gazze'de yaşanan felaketten derin endişe duyduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 18:27 Güncelleme 19 Mart 2024, 19:07
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar’dan Joe Biden’a Filistin ayarı: Kendi tarihimizi onların gözlerinde görebiliyoruz

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Siyonist İsrail dünyanın gözü önünde soykırım suçu işliyor.

İşgal ettiği Filistin topraklarında her gün katliama imza atan İsrail, Gazze'de 30 binin üzerinde Filistinliyi katletti.

KALİAMIN SUÇ ORTAĞI JOE BIDEN'A AYAR
Soykırıma en büyük desteği ise ABD Başkanı Joe Biden verdi. İsrail'e hem askeri hem de siyasi destek veren Joe Biden bugün kameralar karşısında "ayar" yedi.

Joe Biden ile Leo VaradkarJoe Biden ile Leo Varadkar

İRLANDA BAŞBAKANI VARADKAR İRLANDA'NIN GEÇMİŞİNE BENZETTİ
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın, İrlanda asıllı olan ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da Aziz Patrick Günü için verdiği davette, Gazze'de yaşananları İrlanda'nın geçmişine benzetti.

Varadkar, konuşmasında, Biden'a, İrlandalıların Filistin halkıyla empati kurmasının nedeninin, Gazze halkının kendi yaşadıklarına benzer acılar çekmesi olduğunu hatırlattı.

"KENDİ TARİHİMİZİ ONLARIN GÖZLERİNDE GÖRÜYORUZ"
Gazze'deki insanlık dramını, ülkesinin sömürgeleştirildiği dönemde yaşananlara benzeten Varadkar, "Kendi tarihimizi onların gözlerinde görebiliyoruz." ifadesiyle ABD Başkanı'na sitemde bulundu.

Varadkar, "Dünyayı dolaştığımda liderler bana sık sık 'İrlandalıların, Filistin halkına karşı neden bu kadar empati duyduğunu' soruyor. Cevabı basit, onların gözlerinde kendi tarihimizi görüyoruz. Yerlerinden edilmesi, mülklerinin ellerinden alınması, ulusal kimlikliklerinin kabul edilmemesi, zorunlu göç, ayrımcılık ve açlığın hikayesi..." ifadelerini kullandı.

"DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"
İrlanda'nın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Avrupa'da en çok karşı çıkan ülkelerden biri olduğunun altını çizen Varadkar, İrlandalıların, Gazze'de yaşanan felaketten derin endişe duyduğunu belirtti.

Biden'a, bir İrlandalı olarak demokrasinin gerekliliklerini yerine getirmesi ve Gazze'deki dramın son bulmasına öncülük etmesi çağrısında bulunan Varadkar, "Gazze halkı, acil gıdaya, ilaca, barınağa ve özellikle de bombardımanın durmasına ihtiyaç duyuyor." diye konuştu.

Varadkar, konuşmasında kalıcı ateşkes, insani yardım ve iki devletli çözüm çağrılarını yineledi.

Biden'a, Irak'ta savaşan oğlunu ve ABD'nin demokrasi için Ukrayna'ya verdiği desteği hatırlatan Varadkar, ABD'nin Orta Doğu'ya barış getirebilecek güce sahip olduğunu vurguladı.

HEM İSRAİL'İN HEM DE FİLİSTİN'İN YANINDA OLAMAZSIN
ABD'nin Kuzey İrlanda barış sürecindeki rolüne atıfta bulunan Varadkar, Biden'a hitaben "Hem İsrail'in hem de Filistin'in yanında olmanın mümkün olduğuna inanıyorum." dedi.

Varadkar başta olmak üzere İrlanda, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye gösterdiği destekle ön plana çıkıyor.

BİDEN'IN KÖKENLERİ İRLANDA'YA DAYANIYOR
Kökenleri anne tarafından İrlanda'ya dayanan Biden, siyasi kariyeri boyunca da köklerine bağlılığını sıkça dile getirdi.

Biden'ın ailesi, 1800'lerde yaklaşık 1 milyon insanın ölümüne neden olan ve 1845-1852 döneminde yaşanan "Büyük Kıtlık" sırasında ABD'ye yerleşmişti.

ABD Başkanı, Nisan 2023'te anne tarafından dedesi Owen Finnegan'ın 1849'a kadar yaşadığı Carlingford kentini gezmişti.

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