İrlanda Başbakanı Leo Varadkar’dan Joe Biden’a Filistin ayarı: Kendi tarihimizi onların gözlerinde görebiliyoruz

"DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"

İrlanda'nın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Avrupa'da en çok karşı çıkan ülkelerden biri olduğunun altını çizen Varadkar, İrlandalıların, Gazze'de yaşanan felaketten derin endişe duyduğunu belirtti. Biden'a, bir İrlandalı olarak demokrasinin gerekliliklerini yerine getirmesi ve Gazze'deki dramın son bulmasına öncülük etmesi çağrısında bulunan Varadkar, "Gazze halkı, acil gıdaya, ilaca, barınağa ve özellikle de bombardımanın durmasına ihtiyaç duyuyor." diye konuştu.

Varadkar, konuşmasında kalıcı ateşkes, insani yardım ve iki devletli çözüm çağrılarını yineledi. Biden'a, Irak'ta savaşan oğlunu ve ABD'nin demokrasi için Ukrayna'ya verdiği desteği hatırlatan Varadkar, ABD'nin Orta Doğu'ya barış getirebilecek güce sahip olduğunu vurguladı. HEM İSRAİL'İN HEM DE FİLİSTİN'İN YANINDA OLAMAZSIN

ABD'nin Kuzey İrlanda barış sürecindeki rolüne atıfta bulunan Varadkar, Biden'a hitaben "Hem İsrail'in hem de Filistin'in yanında olmanın mümkün olduğuna inanıyorum." dedi.

Varadkar başta olmak üzere İrlanda, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye gösterdiği destekle ön plana çıkıyor. BİDEN'IN KÖKENLERİ İRLANDA'YA DAYANIYOR

Kökenleri anne tarafından İrlanda'ya dayanan Biden, siyasi kariyeri boyunca da köklerine bağlılığını sıkça dile getirdi. Biden'ın ailesi, 1800'lerde yaklaşık 1 milyon insanın ölümüne neden olan ve 1845-1852 döneminde yaşanan "Büyük Kıtlık" sırasında ABD'ye yerleşmişti. ABD Başkanı, Nisan 2023'te anne tarafından dedesi Owen Finnegan'ın 1849'a kadar yaşadığı Carlingford kentini gezmişti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN