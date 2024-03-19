İrlanda Başbakanı Leo Varadkar’dan Joe Biden’a Filistin ayarı: Kendi tarihimizi onların gözlerinde görebiliyoruz

Siyonist İsrail dünyanın gözü önünde soykırım suçu işliyor.
İşgal ettiği Filistin topraklarında her gün katliama imza atan İsrail, Gazze'de 30 binin üzerinde Filistinliyi katletti.
KALİAMIN SUÇ ORTAĞI JOE BIDEN'A AYAR
Soykırıma en büyük desteği ise ABD Başkanı Joe Biden verdi. İsrail'e hem askeri hem de siyasi destek veren Joe Biden bugün kameralar karşısında "ayar" yedi.
Joe Biden ile Leo Varadkar
İRLANDA BAŞBAKANI VARADKAR İRLANDA'NIN GEÇMİŞİNE BENZETTİ
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın, İrlanda asıllı olan ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da Aziz Patrick Günü için verdiği davette, Gazze'de yaşananları İrlanda'nın geçmişine benzetti.
Varadkar, konuşmasında, Biden'a, İrlandalıların Filistin halkıyla empati kurmasının nedeninin, Gazze halkının kendi yaşadıklarına benzer acılar çekmesi olduğunu hatırlattı.
"KENDİ TARİHİMİZİ ONLARIN GÖZLERİNDE GÖRÜYORUZ"
Gazze'deki insanlık dramını, ülkesinin sömürgeleştirildiği dönemde yaşananlara benzeten Varadkar, "Kendi tarihimizi onların gözlerinde görebiliyoruz." ifadesiyle ABD Başkanı'na sitemde bulundu.
Varadkar, "Dünyayı dolaştığımda liderler bana sık sık 'İrlandalıların, Filistin halkına karşı neden bu kadar empati duyduğunu' soruyor. Cevabı basit, onların gözlerinde kendi tarihimizi görüyoruz. Yerlerinden edilmesi, mülklerinin ellerinden alınması, ulusal kimlikliklerinin kabul edilmemesi, zorunlu göç, ayrımcılık ve açlığın hikayesi..." ifadelerini kullandı.