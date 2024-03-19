Barack Obama’dan Rishi Sunak’a çay ziyareti! Eski ABD Başkanı’ndan Westminster’i şaşırtan çıkış: 10 Numara’daki görüşmede ne konuşuldu?

Pazartesi günü saat 15.00'ten sonra kısa bir süre Downing Street'te yürüdü ve 10 Numara'ya girerken basın mensuplarına el salladı.

2009-2017 yılları arasında ABD başkanlığı görevi yapan Obama, 10 Numara'ya düzenlediği sürpriz ziyarette Rishi Sunak ile ilk kez tanıştı.

BİR SAATLİK GÖRÜŞMEDE NE KONUŞTULAR?

Downing Street'teki yürüyüşün ardından 10 Numara'ya giren Obama, Rishi Sunak ile çay içti. Görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğü bildirildi.

Barack Obama ve Rishi Sunak'ın yapay zeka da dahil olmak üzere pek çok konu üzerine konuştuğu bildirildi.

Obama, 10 Numara'dan ayrılırken gazetecilerin sorularına cevap vermedi fakat Rusya'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen başkanlık seçimleri hakkında "tahrik edici" ifadesini kullandı.

BREXIT'TEN ÖNCE DE GİTMİŞTİ

Obama, Brexit referandumu öncesinde en son Nisan 2016'da Downing Street'i ziyaret etmiş ve İngiltere'nin ayrılması durumunda Amerika ile ticaret anlaşması müzakerelerinde "kuyruğun en arkasına gideceğini söylemişti. Brexit'ten dört yıl sonra İngilere ve ABD arasında hala bir ticaret anlaşması bulunmuyor.