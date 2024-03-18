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Kuzey Kore’den Japon Denizi’ne üç füze: Antony Blinken Seul’deyken ateşlendi! Güney Kore’den açık tehdit

Güney Kore ve ABD’nin ortak askeri tatbikatı sona ererken Kuzey Kore, Güney Kore ve Japonya’da tepkiye yol açan bir füze denemesini başlattı. Kuzey Kore, Japonya’ya doğru üst üste üç füze atarken Güney Kore’den ise açık tehdit geldi.

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 12:34 Güncelleme 18 Mart 2024, 12:34
Kuzey Kore’den Japon Denizi’ne üç füze: Antony Blinken Seul’deyken ateşlendi! Güney Kore’den açık tehdit

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Kuzey Kore'nin balistik füze testlerine yeniden başlaması Güney Kore'nin ardından Japonya ile de gerilimi artırdı. Güney Kore-ABD ortak askeri tatbikatının sona ermesinin ardından Kuzey Kore, doğu sularına doğru çok sayıda kısa menzilli balistik füze ateşledi.

ANTONY BLINKEN SEUL'DEYKEN ATEŞLENDİ

Kuzey Kore'nin füzeleri ateşlemesi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bir konferans için Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunduğu sırada gerçekleşti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony BlinkenABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ ÖNCESİ SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI

Uluslararası haber ajansı AP, uzmanların, Kuzey Kore'nin önümüzdeki süreçte diplomatik nüfuzunu artırmak için füze testlerine yoğunluk vereceğini ve kasım ayında düzenlenecek olan ABD başkanlık seçimleri öncesinde savaş söylemini artıracağını öngördüğünü belirtiyor.

HEDEF JAPONYA

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin ikisi sabah 7.44'te ve biri ise bunlardan 37 dakika sonra olmak üzere üç füze ateşlediğini duyurdu. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, parlamento oturumunda yaptığı açıklamada, Kuzey Kore füzelerinin Kore Yarımadası ile Japonya arasında bulunan Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışındaki sulara düştüğünü söyledi.

Kuzey Kore'nin tekrarlanan balistik füze denemelerini "Japonya'nın, bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit eden" eylemler olarak nitelendirdi ve kınadı.

Japonya Başbakanı Fumio KishidaJaponya Başbakanı Fumio Kishida

GÜNEY KORE'DEN AÇIK TEHDİT

Güney Kore ordusundan pazartesi sabahı yapılan açıklamada ise Kuzey Kore tarafından "birkaç" şüpheli kısa menzilli balistik fırlatma tespit edildiğini bildirdi ve bunun "açık provokasyon" olduğu belirtildi. Güney Kore,ayrıca, ABD ile askeri ittifakına dayanarak Kuzey Kore'nin herhangi bir provokasyonunu püskürtmeye hazır olacağını söyledi.

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