Kate Middleton kimdir, kaç yaşında, nereli? Kate Middleton öldü mü, nerede, hastalığı ne? Kraliyet ailesi açıklama yaptı mı? Galler Prensi William kimdir?

Son zamanlarda sağlık durumu hakkında çeşitli spekülasyonlara konu olan Galler Prensesi Kate Middleton hakkında merak edilen sorular gündeme geldi. İşte, Kate Middleton'ın kim olduğu, yaşadığı ve nereli olduğuyla ilgili ayrıntılar...
Son zamanlarda sağlık durumu hakkında çeşitli spekülasyonlara konu olan Galler Prensesi Kate Middleton hakkında merak edilen sorular gündeme geldi. İşte, Kate Middleton'ın kim olduğu, yaşadığı ve nereli olduğuyla ilgili ayrıntılar...
KATE MIDDLETON KİMDİR?
Cambridge Düşesi Catherine, doğum adıyla Catherine Elizabeth "Kate" Middleton, 9 Ocak 1982'de Reading, Berkshire'da dünyaya geldi. Eski bir havayolu yetkilisi ve harekât memuru olan babası Michael Francis Middleton ile eski bir havayolu hostesi olan annesi Carole Elizabeth Goldsmith Middleton'ın kızıdır. Middleton'ın iki kardeşi vardır. Bunlar; Philippa "Pippa" Charlotte ve James William'dır.
Prens William ile Kenya'da 20 Ekim 2010'da nişanlanan Middleton, nişanlarını 16 Kasım 2010'da kamuoyuna duyurdu. Çiftin düğünü 29 Nisan 2011'de Westminster Abbey'de gerçekleşti ve Kate Middleton, gelinliği için Alexander McQueen'den Sarah Burton tasarımını tercih etti.
Çiftin ilk çocuğu, Prens George, 22 Temmuz 2013'te doğdu. İkinci çocukları, Prenses Charlotte ise 2 Mayıs 2015'te dünyaya geldi.
KATE MIDDLETON NEREDE?
Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir gözlerden uzak olan Galler Prensesi Kate ile ilgli sorular gündemden düşmüyor. İngiliz kraliyet ailesi ise sessiz.
42 yaşındaki Prenses Kate, 16 Ocak'ta başkent Londra'da batın ameliyatı geçirdi.
İki hafta hastanede kalan prensesin taburcu olup iyileşme süreceğine girdiği duyuruldu. Prenses, o günden beri yani yaklaşık 3 aydır kamuoyu önüne hiç çıkmadı.
Bu durum spekülasyonları da beraberinde getirdi.
PRENS'İN İLİŞKİSİ VAR İDDİASI
Prenses'in yokluğuyla ilgili ortaya birçok iddia atılmıştı bunlardan biri de Prens William'ın Lady Rose Hanbury ile ilişkisi olduğu yönünde.
Prens William'ın Prenses Kate'i Lady Rose Hanbury ile aldattığı iddiası ve boşanma söylentileri gündeme geldi.
GALLER PRENSİ KİMDİR?
Galler Prensi William (William Arthur Philip Louis; d. 21 Haziran 1982, Londra), Birleşik Krallık kraliyet ailesi mensubu ve Birleşik Krallık tahtının veliahtı. Kral III. Charles ve Galler Prensesi Diana'nın büyük oğludur.
Londra, St Mary's Hastanesi'nde doğan William, Wetherby Okulu, Ludgrove Okulu ve Eton Koleji'nde eğitim gördü. Üniversiteye başlamadan önce bir sene Belize ve Şili'de kaldı. İskoçya'daki St Andrews Üniversitesi'nden Coğrafya alanında İskoç Master of Arts derecesi alarak mezun oldu.
William daha sonra Kraliyet Askeri Akademisi Sandhurst'ta eğitim aldı ve orduda Blues ve Royals birliğinde görev yaptı. Nisan 2008'de, Kraliyet Hava Kuvvetleri Koleji Cranwell'den mezun oldu ve 2009'un başlarında RAF Arama ve Kurtarma Kuvvetlerine katıldı.
Temmuz 2015'ten itibaren iki yıl boyunca East Anglian Air Ambulans'ta tam zamanlı pilot olarak görev yaptı.