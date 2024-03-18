Kate Middleton kimdir, kaç yaşında, nereli? Kate Middleton öldü mü, nerede, hastalığı ne? Kraliyet ailesi açıklama yaptı mı? Galler Prensi William kimdir?

Son zamanlarda sağlık durumu hakkında çeşitli spekülasyonlara konu olan Galler Prensesi Kate Middleton hakkında merak edilen sorular gündeme geldi. İşte, Kate Middleton'ın kim olduğu, yaşadığı ve nereli olduğuyla ilgili ayrıntılar...

KATE MIDDLETON KİMDİR?

Cambridge Düşesi Catherine, doğum adıyla Catherine Elizabeth "Kate" Middleton, 9 Ocak 1982'de Reading, Berkshire'da dünyaya geldi. Eski bir havayolu yetkilisi ve harekât memuru olan babası Michael Francis Middleton ile eski bir havayolu hostesi olan annesi Carole Elizabeth Goldsmith Middleton'ın kızıdır. Middleton'ın iki kardeşi vardır. Bunlar; Philippa "Pippa" Charlotte ve James William'dır.

Prens William ile Kenya'da 20 Ekim 2010'da nişanlanan Middleton, nişanlarını 16 Kasım 2010'da kamuoyuna duyurdu. Çiftin düğünü 29 Nisan 2011'de Westminster Abbey'de gerçekleşti ve Kate Middleton, gelinliği için Alexander McQueen'den Sarah Burton tasarımını tercih etti.

Çiftin ilk çocuğu, Prens George, 22 Temmuz 2013'te doğdu. İkinci çocukları, Prenses Charlotte ise 2 Mayıs 2015'te dünyaya geldi.