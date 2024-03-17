İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik’ten bomba itiraf: Bedelini ağır ödüyoruz savaşı kaybettik





İsrailli emekli Tümgeneral Brik, İsrail'in Maariv gazetesi için kaleme aldığı yazıda, "Birçok insana uzun süre yalan söyleyemezsiniz. Gazze Şeridi'nde ve Lübnan'da Hizbullah'a karşı yaşananlar er ya da geç yüzümüzde patlayacak ve o zaman gerçek tüm sırlarıyla ortaya çıkacaktır." ifadesini kullandı.

"Askerlerimiz her gün bubi tuzaklı evlere herhangi bir denetim yapılmadan girip gerekli önlemleri almadıkları için tuzak ve patlayıcılarla öldürülüyor ve ağır yaralanıyor." değerlendirmesinde bulunan Brik, İsrail iç cephesinin "Gazze Şeridi'ndeki savaştan binlerce kat daha zor ve tehlikeli olacak bölgesel bir savaşa hazırlıklı olmadığını" vurguladı.