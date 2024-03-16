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Katil İsrail'e şok! UNRWA'yı finanse etmeyi kesen bazı ülkeler ve AB kararından döndü

İsrail'in, bazı personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddiaları sonrası Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağladıkları mali desteği askıya alan Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB), kararlarından dönerek Ajans'ı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurdu.

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Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 14:16 Güncelleme 16 Mart 2024, 14:16
Katil İsrail’e şok! UNRWA’yı finanse etmeyi kesen bazı ülkeler ve AB kararından döndü

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İsrail'in, bazı personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddiaları sonrası Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağladıkları mali desteği askıya alan Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB), kararlarından dönerek Ajans'ı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurdu.

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan Ajans'ın 150'yi aşkın tesisi hasar alırken, 165 çalışanı hayatını kaybetti.

Ajans'a yönelik karalama kampanyası yürüten İsrail, UNRWA'nın bazı çalışanlarını Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıya karışmakla suçlarken, bu iddialar, bazı ülkelerin Ajans'a sağladığı mali desteği askıya almasına sebep oldu.

İsrail'in iddialarını kanıtlayacak deliller ortaya koymaması ve Gazze'deki insani krizin her geçen gün artması üzerine, Ajans'a verdikleri mali desteği askıya alan ülkelerden bazıları ve AB, UNRWA'yı yeniden finanse etmeye karar verdi.

AVRUPA BİRLİĞİ

AB Komisyonundan martın başında yapılan yazılı açıklamada, BM tarafından atılan adımların ve UNRWA'dan talep edilen taahhütlerin dikkate alındığı ifade edildi.

Açıklamada, 2024 için UNRWA aracılığıyla gerçekleştirilmesi öngörülen 82 milyon avroluk yardım tutarına ilave yapılmasına karar verildiği, toplam desteğin 150 milyon avroyu bulacağı bildirildi.

AB, 29 Ocak'ta, UNRWA'ya sağlanan finansal desteğin devamını, BM tarafından başlatılan soruşturmanın sonuçları ve atılacak adımlar ışığında değerlendireceğini bildirmişti.

AVUSTRALYA

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin UNRWA'ya yıllık 20 milyon Avustralya doları fon sağladığını dile getirerek, 27 Ocak'ta, iddialar nedeniyle ek olarak yapılacak 6 milyon Avustralya doları fonu durdurma kararı aldıklarını hatırlattı.

Wong, UNRWA'nın terör örgütü olmadığının altını çizen kuruluşların ve Avustralyalı hukukçuların tavsiyesi üzerine Ajans'a finansal desteği yeniden başlatmaya karar verdiklerini kaydetti.

KANADA

Kanada, 8 Mart'ta yayımladığı açıklamada, UNRWA'ya yapılan desteğin geçici olarak durdurulmasına yönelik 26 Ocak'ta alınan kararın kaldırıldığını ve finansal desteğin yeniden başlatılacağını duyurdu.

UNRWA'nın, Gazze'de, 2 milyondan fazla kişiye insani yardım sağlayarak hayati rol oynadığı belirtilen açıklamada, "Kanada, UNRWA bünyesinde tam hesap verebilirlik, kararlı eylem ve gerekli reformların uygulanmasını sağlamaya kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

İSVEÇ

İsveç hükümetinden 9 Mart'ta yapılan açıklamada, UNRWA'dan, harcamalar ve personelin denetlenmesi konusunda ayrıca güvence alındığı, bu nedenle de finans desteğinin sürdürülmesi kararı verildiği belirtildi.

Hükümetin UNRWA'ya 2024 için 40 milyon dolar yardım tahsis ettiği aktarılan açıklamada, yardımın ilk dilimi olan 20 milyon doların yakında gönderileceği kaydedildi.

İsveç Ulusal Yardım Kuruluşu (SİDA), 30 Ocak'ta UNRWA'ya yapacakları 2 milyon 700 bin avro yardımı askıya aldıklarını duyurmuştu.

MİLYONLARCA FİLİSTİNLİYE YARDIM SAĞLAYAN UNRWA, İSRAİL'İN HEDEFİNDE

Yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan ve 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlayan UNRWA'nın tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Avrupa Birliği, Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Romanya, Japonya ve Estonya, İsrail'in iddiaları üzerine UNRWA'ya yönelik finansal desteği geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, Danimarka, Belçika, Lüksemburg, İrlanda, Brezilya ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

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