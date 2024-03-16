Katil İsrail’e şok! UNRWA’yı finanse etmeyi kesen bazı ülkeler ve AB kararından döndü

AVUSTRALYA

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin UNRWA'ya yıllık 20 milyon Avustralya doları fon sağladığını dile getirerek, 27 Ocak'ta, iddialar nedeniyle ek olarak yapılacak 6 milyon Avustralya doları fonu durdurma kararı aldıklarını hatırlattı.

Wong, UNRWA'nın terör örgütü olmadığının altını çizen kuruluşların ve Avustralyalı hukukçuların tavsiyesi üzerine Ajans'a finansal desteği yeniden başlatmaya karar verdiklerini kaydetti.

KANADA

Kanada, 8 Mart'ta yayımladığı açıklamada, UNRWA'ya yapılan desteğin geçici olarak durdurulmasına yönelik 26 Ocak'ta alınan kararın kaldırıldığını ve finansal desteğin yeniden başlatılacağını duyurdu.

UNRWA'nın, Gazze'de, 2 milyondan fazla kişiye insani yardım sağlayarak hayati rol oynadığı belirtilen açıklamada, "Kanada, UNRWA bünyesinde tam hesap verebilirlik, kararlı eylem ve gerekli reformların uygulanmasını sağlamaya kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

İSVEÇ

İsveç hükümetinden 9 Mart'ta yapılan açıklamada, UNRWA'dan, harcamalar ve personelin denetlenmesi konusunda ayrıca güvence alındığı, bu nedenle de finans desteğinin sürdürülmesi kararı verildiği belirtildi.

Hükümetin UNRWA'ya 2024 için 40 milyon dolar yardım tahsis ettiği aktarılan açıklamada, yardımın ilk dilimi olan 20 milyon doların yakında gönderileceği kaydedildi.

İsveç Ulusal Yardım Kuruluşu (SİDA), 30 Ocak'ta UNRWA'ya yapacakları 2 milyon 700 bin avro yardımı askıya aldıklarını duyurmuştu.