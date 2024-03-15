Katil İsrail 2 günde yardım merkezlerini hedef alan 5 katliam gerçekleştirdi! BM’den Refah uyarısı: 1,5 milyon Filistinli tehlikede

Katil İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimine düzenlediği saldırı sonucu yaralanan Filistinliler, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

Açıklamada, "İsrail işgal ordusu, 48 saat içinde, mübarek ramazan ayının kutsallığını aleni ve korkunç bir şekilde ihlal ederek, yardım dağıtım merkezlerine, sivil vatandaşlara ve buralarda çalışan kişilere karşı 5 katliam ve suç işledi." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı bir yardım dağıtım merkezini bombalayarak 5 kişinin ölümüne neden olduğu belirtilen açıklamada, "Son iki günde bu acımasız ve canice katliamlar sonucunda şehit sayısı 56'ya ulaşırken, 300'den fazla kişi de yaralandı. Gazze Şeridi'nde giderek derinleşen soykırım suçundan, açlık ve kıtlık savaşından tamamen ABD yönetimini, uluslararası toplumu ve İsrail işgalini sorumlu tutuyoruz." denildi.

Ölü, yaralı, kayıp ve alıkonulan 110 binden fazla insanın hayatına mal olan bu saldırıları durdurmak için özgür dünyanın tüm ülkelerinden İsrail'e baskı yapması istenen açıklamada, çok geç olmadan kıtlığın derhal durdurulması, kara geçişlerinin açılması, yüzbinlerce tonluk yardım malzemesinin ulaştırılması ve mübarek ramazan ayına denk gelecek şekilde derhal teslim edilmesi çağrısı yapıldı.