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Katil İsrail 2 günde yardım merkezlerini hedef alan 5 katliam gerçekleştirdi! BM'den Refah uyarısı: 1,5 milyon Filistinli tehlikede

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onaylamasına ilişkin, "Refah'a yönelik kara operasyonunun Gazze halkı ve insani yardım operasyonları için feci sonuçları olur." uyarısında bulundu. Refah'a saldırı onayı, ABD ve Mısır dahil uluslararası toplumun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Refah'a girilmemesi yönündeki uyarılarına rağmen geldi. Öte yandan soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan son iki gündeki saldırılarında, 56 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 21:33 Güncelleme 15 Mart 2024, 21:50
Katil İsrail 2 günde yardım merkezlerini hedef alan 5 katliam gerçekleştirdi! BM’den Refah uyarısı: 1,5 milyon Filistinli tehlikede

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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onaylamasına ilişkin, "Refah'a yönelik kara operasyonunun Gazze halkı ve insani yardım operasyonları için feci sonuçları olur." uyarısında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun onayına ilişkin haberleri gördüklerini aktaran Dujarric, bunun, son derece endişe verici olduğunu söyledi.

Katil İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki ez-Zehra kentine düzenlediği saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. Katil İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki ez-Zehra kentine düzenlediği saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

Dujarric, "Refah'a yönelik kara operasyonunun Gazze halkı ve insani yardım operasyonları için feci sonuçları olur." ifadesini kullanarak bunun engellenmesini umduklarını dile getirdi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'nun İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onayladığını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada, "Ordu, operasyona ve (sivil) nüfusu tahliye etmeye hazırlanıyor." ifadesi kullanılmıştı.

1,5 MİLYON FİLİSTİNLİ REFAH'TA

Refah'a saldırı onayı, ABD ve Mısır dahil uluslararası toplumun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Refah'a girilmemesi yönündeki uyarılarına rağmen geldi.

Katil İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki ez-Zehra kentine düzenlediği saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. Katil İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki ez-Zehra kentine düzenlediği saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

Hamas, dün yaptığı açıklamada, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi mutabakatına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise Hamas'ın son teklifindeki taleplerinin "akıl dışı" olduğu savunulmuştu.


KATİL İSRAİL SON 2 GÜNDE YARDIM MERKEZLERİNİ HEDEF ALAN 5 KATLİAM GERÇEKLEŞTİRDİ

Öte yandan soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan son iki gündeki saldırılarında, 56 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son 48 saatte yardım bekleyen Gazzelilere yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Katil İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimine düzenlediği saldırı sonucu yaralanan Filistinliler, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı. Katil İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimine düzenlediği saldırı sonucu yaralanan Filistinliler, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

Açıklamada, "İsrail işgal ordusu, 48 saat içinde, mübarek ramazan ayının kutsallığını aleni ve korkunç bir şekilde ihlal ederek, yardım dağıtım merkezlerine, sivil vatandaşlara ve buralarda çalışan kişilere karşı 5 katliam ve suç işledi." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı bir yardım dağıtım merkezini bombalayarak 5 kişinin ölümüne neden olduğu belirtilen açıklamada, "Son iki günde bu acımasız ve canice katliamlar sonucunda şehit sayısı 56'ya ulaşırken, 300'den fazla kişi de yaralandı. Gazze Şeridi'nde giderek derinleşen soykırım suçundan, açlık ve kıtlık savaşından tamamen ABD yönetimini, uluslararası toplumu ve İsrail işgalini sorumlu tutuyoruz." denildi.

Ölü, yaralı, kayıp ve alıkonulan 110 binden fazla insanın hayatına mal olan bu saldırıları durdurmak için özgür dünyanın tüm ülkelerinden İsrail'e baskı yapması istenen açıklamada, çok geç olmadan kıtlığın derhal durdurulması, kara geçişlerinin açılması, yüzbinlerce tonluk yardım malzemesinin ulaştırılması ve mübarek ramazan ayına denk gelecek şekilde derhal teslim edilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail'in 6 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinliler, yaşadıkları katliamlara, yıkımlara ve açlığa rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. Gazze'nin Refah kentine sığınan Filistinliler, yardım kuruluşlarının dağıttığı yemeği almak için kuyruk oluşturdu.İsrail'in 6 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinliler, yaşadıkları katliamlara, yıkımlara ve açlığa rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. Gazze'nin Refah kentine sığınan Filistinliler, yardım kuruluşlarının dağıttığı yemeği almak için kuyruk oluşturdu.

İsrail ordusunun, bu sabah Gazze Şeridi'nin Kuveyt Kavşağı yakınında yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında 20 kişi ölmüş, 155'den fazla kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusunun, 29 Şubat'ta da Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef alması sonucu 118 kişi öldürülmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in 6 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinliler, yaşadıkları katliamlara, yıkımlara ve açlığa rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. Gazze'nin Refah kentine sığınan Filistinliler, yardım kuruluşlarının dağıttığı yemeği almak için kuyruk oluşturdu.İsrail'in 6 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinliler, yaşadıkları katliamlara, yıkımlara ve açlığa rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. Gazze'nin Refah kentine sığınan Filistinliler, yardım kuruluşlarının dağıttığı yemeği almak için kuyruk oluşturdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 490 Filistinli öldürüldü, 73 bin 439 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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