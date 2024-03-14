Rusya sandık başına gidiyor! 4 aday yarışacak! Putin’in tekrar kazanma şansı ne?

Rusya Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, ülke genelinde 15, 16 ve 17 Mart'ta yapılacak devlet başkanı seçiminde, 112 milyon 309 bin 947 kayıtlı seçmen oy kullanacak.

Rusya'nın yurt dışındaki temsilciliklerinde 1 milyon 890 bin 863, Kazakistan'daki Rus Baykonur Uzay Üssü'nde 11 bin 924 seçmen oy verecek.

Hem sandık başında hem de elektronik ortamda yapılacak seçimler, 80'in üzerinde federal bölgede gerçekleştirilecek.

Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de devlet başkanı seçimi için sandık başına gidilecek.