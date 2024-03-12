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Beşşar Esad'in amcası Rıfat Esad İsviçre'de "savaş suçundan" yargılanacak

Son dakika haberi! Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esad'in amcası Rıfat Esad'in, 1982'de Hama'da komutanlık yaptığı süreçteki eylemlerinden dolayı İsviçre'de "savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan" yargılanacağı bildirildi.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 19:14 Güncelleme 12 Mart 2024, 19:14
Beşşar Esad’in amcası Rıfat Esad İsviçre’de savaş suçundan yargılanacak

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Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esad'in amcası Rıfat Esad'in, 1982'de Hama'da komutanlık yaptığı süreçteki eylemlerinden dolayı İsviçre'de "savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan" yargılanacağı bildirildi.

İsviçre Federal Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, eski Suriye Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Suriye ordusunun eski subaylarından Rıfat Esad hakkında Federal Ceza Mahkemesine savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Beşşar Esad'in amcası Rıfat EsadBeşşar Esad'in amcası Rıfat Esad

Açıklamada, "Esad, Şubat 1982'de Hama'daki operasyonların komutanlığı yaptığı sırada silahlı çatışma ve halka yönelik yaygın saldırı bağlamında öldürme, işkence, zalimane muamele ve yasa dışı gözaltı emirleri vermekle suçlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Savcılık tarafından Federal Ceza Mahkemesine sunulan iddianamenin, Şubat 1982'de Suriye silahlı kuvvetleri ile muhalifler arasındaki silahlı çatışmanın bir parçası olarak, Hama kentinde meydana gelen olaylara dayandığı bildirildi.

Açıklamada, sivil toplum kuruluşu TRIAL International'ın şikayeti üzerine Federal Savcılığın Aralık 2013'te Esad'in Hama'daki operasyonların komutanı olduğu dönemde işlediği savaş suçları şüphesiyle ceza soruşturması başlattığı hatırlatıldı.

Ceza davası, evrensellik ilkesi ve savaş suçlarının zaman aşımına uğraması temelinde açıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu bağlamda yapılan bir polis kontrolü, sanığın soruşturmanın açıldığı tarihte İsviçre topraklarında olduğunu ortaya koydu. Federal Savcılığın ceza davasında çok sayıda mağdur davacı olarak yer alıyor." denildi.

Federal Savcılığın, başvurularını Bellinzona şehrinde Federal Ceza Mahkemesi önündeki ana duruşmada sunacağı da bildirildi.

Hazırlanan iddianamede, Hama'da çoğunluğu sivil olmak üzere 3 bin ila 60 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin edildi.

Şubat 1982'de Suriye güvenlik güçlerinin muhalefetin ayaklanmasını bastırmak üzere Hama'ya gönderildiği, savunma tugaylarının ayaklanmanın bastırılmasından büyük ölçüde sorumlu olduğu kaydedildi.

Binlerce sivilin, infaz öncesi özel oluşturulan merkezlerde hapis ve işkenceye kadar çeşitli suistimallerin kurbanı olduğu da belirtildi.

HAMA KATLİAMI

Dönemin Suriye lideri Hafız Esad'in kardeşi Rıfat Esad komutanlığındaki özel kuvvetler, 2 Şubat 1982'de ülkenin orta kesimindeki Hama ilindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatının rejime karşı başlattığı ayaklanmayı bastırmak için şehri kuşatarak önce havadan bombardıman yapmış, daha sonra topçu atışları ve toplu idamlarla 27 günde on binlerce kişiyi katletmişti.

Beşşar Esad'in amcası Rıfat EsadBeşşar Esad'in amcası Rıfat Esad

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) raporuna göre, Hama il merkezinde 2-28 Şubat 1982 tarihlerinde yapılan katliamda en az 30 bin sivil can verirken alıkonan en az 17 bin sivilden haber alınamadı.

Humus'daki Tedmur (Palmira) Hapishanesine götürüldükleri düşünülen ve daha sonra haber alınmayan kişilerin aileleri, yakınlarının katledildiğini düşünüyor.

SNHR'nin raporuna göre, rejim güçlerinin havadan ve karadan düzenlediği saldırılar ve bombalamalarda El-Asida, Es Sehhane, El-Kilayniyye, Ez Zenbak, El-Hayriyya ve El Başuriyye gibi semtler yoğun şekilde hedef alınırken kent merkezinin yaklaşık üçte biri yerle bir oldu.

Katliamda 88 cami, 3 kilise ve çok sayıda tarihi eser de tahrip edildi.

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