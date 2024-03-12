Beşşar Esad'in amcası Rıfat Esad İsviçre'de "savaş suçundan" yargılanacak

İsviçre Federal Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, eski Suriye Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Suriye ordusunun eski subaylarından Rıfat Esad hakkında Federal Ceza Mahkemesine savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esad'in amcası Rıfat Esad'in, 1982'de Hama'da komutanlık yaptığı süreçteki eylemlerinden dolayı İsviçre 'de "savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan" yargılanacağı bildirildi.

Savcılık tarafından Federal Ceza Mahkemesine sunulan iddianamenin, Şubat 1982'de Suriye silahlı kuvvetleri ile muhalifler arasındaki silahlı çatışmanın bir parçası olarak, Hama kentinde meydana gelen olaylara dayandığı bildirildi.

Açıklamada, "Esad, Şubat 1982'de Hama'daki operasyonların komutanlığı yaptığı sırada silahlı çatışma ve halka yönelik yaygın saldırı bağlamında öldürme, işkence, zalimane muamele ve yasa dışı gözaltı emirleri vermekle suçlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sivil toplum kuruluşu TRIAL International'ın şikayeti üzerine Federal Savcılığın Aralık 2013'te Esad'in Hama'daki operasyonların komutanı olduğu dönemde işlediği savaş suçları şüphesiyle ceza soruşturması başlattığı hatırlatıldı.

Ceza davası, evrensellik ilkesi ve savaş suçlarının zaman aşımına uğraması temelinde açıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu bağlamda yapılan bir polis kontrolü, sanığın soruşturmanın açıldığı tarihte İsviçre topraklarında olduğunu ortaya koydu. Federal Savcılığın ceza davasında çok sayıda mağdur davacı olarak yer alıyor." denildi.

Federal Savcılığın, başvurularını Bellinzona şehrinde Federal Ceza Mahkemesi önündeki ana duruşmada sunacağı da bildirildi.

Hazırlanan iddianamede, Hama'da çoğunluğu sivil olmak üzere 3 bin ila 60 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin edildi.