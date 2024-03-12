Beşşar Esad'in amcası Rıfat Esad İsviçre'de "savaş suçundan" yargılanacak

Şubat 1982'de Suriye güvenlik güçlerinin muhalefetin ayaklanmasını bastırmak üzere Hama'ya gönderildiği, savunma tugaylarının ayaklanmanın bastırılmasından büyük ölçüde sorumlu olduğu kaydedildi.
Binlerce sivilin, infaz öncesi özel oluşturulan merkezlerde hapis ve işkenceye kadar çeşitli suistimallerin kurbanı olduğu da belirtildi.
HAMA KATLİAMI
Dönemin Suriye lideri Hafız Esad'in kardeşi Rıfat Esad komutanlığındaki özel kuvvetler, 2 Şubat 1982'de ülkenin orta kesimindeki Hama ilindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatının rejime karşı başlattığı ayaklanmayı bastırmak için şehri kuşatarak önce havadan bombardıman yapmış, daha sonra topçu atışları ve toplu idamlarla 27 günde on binlerce kişiyi katletmişti.
Beşşar Esad'in amcası Rıfat Esad
Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) raporuna göre, Hama il merkezinde 2-28 Şubat 1982 tarihlerinde yapılan katliamda en az 30 bin sivil can verirken alıkonan en az 17 bin sivilden haber alınamadı.
Humus'daki Tedmur (Palmira) Hapishanesine götürüldükleri düşünülen ve daha sonra haber alınmayan kişilerin aileleri, yakınlarının katledildiğini düşünüyor.
SNHR'nin raporuna göre, rejim güçlerinin havadan ve karadan düzenlediği saldırılar ve bombalamalarda El-Asida, Es Sehhane, El-Kilayniyye, Ez Zenbak, El-Hayriyya ve El Başuriyye gibi semtler yoğun şekilde hedef alınırken kent merkezinin yaklaşık üçte biri yerle bir oldu.
Katliamda 88 cami, 3 kilise ve çok sayıda tarihi eser de tahrip edildi.