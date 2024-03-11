New York’ta Times Meydanı’nda teravih namazı kılındı

ABD 'de yaşayan milyonlarca Müslüman ramazanın başlamasıyla birlikte teravih namazı için bulundukları bölgelerdeki cami ve mescitlere akın etti.

New York'un en önemli sembollerinden olan Times Meydanı'nda toplanan binlerce Müslüman da ramazan ayının ilk teravih namazını hep birlikte kıldı. Namazın ardından Gazze için de dua edildi.

Öte yandan başkent Washington'a yarım saatlik mesafede bulunan Amerika Diyanet Merkezinde de ramazanın ilk teravihi kılındı. Yoğun bir kalabalığın bir araya geldiği ilk teravihte, caminin dış avlusu ve bahçesi de cemaatle dolup taştı.